Bagpat News: बाइक फिसलने से दो शिवभक्त घायल
Bagpat News: बड़ौत-बुढ़ाना कांवड़ मार्ग पर हरियाणा के शिवभक्तों की बाइक कुत्ता आने से फिसल गई, जिससे दो भक्त घायल हो गए। जीते और सुभाष हरिद्वार जा रहे थे। राहगीरों ने उन्हें चिकित्सक से उपचार दिलवाया और घायलों ने बाद में अपनी यात्रा जारी रखी।
Bagpat News: दाहा। बड़ौत-बुढ़ाना कांवड़ मार्ग पर बामनौली के सीएनजी पंप के सामने हरियाणा के शिवभक्तों की बाइक के सामने कुत्ता आने से बाइक फिसल गई। जिससे उस पर सवार दो शिवभक्त घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें चिकित्सक से उपचार दिलवाया। बड़ौत-बुढ़ाना कांवड़ मार्ग से रविवार को हरियाणा झज्जर निवासी जीतू, सुभाष, राहुल बाइक से हरिद्वार जा रहे थे। जैसे वे बामनौली के सीएनजी पंप के सामने पहुंचे, तो अचानक कुत्ते के सामने आने से बाइक फिसल कर सड़क किनारे गिर गई। हादसे में जीतू व सुभाष घायल हो गए। राहगीरों ने घायलों को निजी चिकित्सक से उपचार दिलवाया। जिसके बाद घायल अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए।
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