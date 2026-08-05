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Bagpat News: कांवड़ यात्रा : बड़े वाहनों के बाद छोटे वाहनों का संचालन भी हुआ बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत में कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन ने बड़े और छोटे वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर कांवड़ मार्गों पर सख्ती से काम किया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर भारी वाहनों को रोकने के लिए बैरियर लगाए गए हैं, जिससे लंबी कतारें लग गई हैं।

Bagpat News: कांवड़ यात्रा : बड़े वाहनों के बाद छोटे वाहनों का संचालन भी हुआ बंद

Bagpat News: बागपत। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी जान झोंक रखी है। मंगलवार को उसने बड़े वाहनों के साथ ही छोटे वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। गौरतलब है कि गत 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ था। कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने उसी रात से कांवड़ मार्गों पर बड़े वाहनों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया था। उनके संचालन के लिए अलग से रूट निर्धारित किया था। शुरूआत में कांवड़ियों की संख्या न के बराबर होने के कारण पुलिस ने सख्ती नहीं दिखाई थी, लेकिन जैसे ही कांवड़ियों की संख्या बढ़ी तो पुलिस ने सख्ती के साथ बड़े वाहनों को डायवर्ट करना शुरू कर दिया। मंगलवार को पुलिस ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर छोटे वाहनों के संचालन पर भी रोक लगा दी। छोटे वाहनों को भी डायवर्जन प्लान के अनुसार निर्धारित किए गए रूट से निकाला जा रहा है। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि जगह-जगह पिकेट्स बनाये गए है। स्वास्थ्य, सुरक्षा के सचल दस्ते गश्त कर रहे हैं। कांवडियों संग चलने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। हाईवे पर सभी कट बंद करते हुए अब छोटे वाहनों को भी कांवड़ रूट से हटाने को कमर कस ली है.

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वाहनों की दूरी और संतोष

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर वाहनों की लगी कतार

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कांवड़ यात्रा के मद्देनजर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से बागपत उतरने वाले भारी वाहनों को रोक दिया गया है। मंगलवार की सुबह पुलिस कर्मियों ने बेरियर लगाकर वाहनों को रोका। इस दौरान कुछ वाहन चालकों ने पुलिस कर्मियों से फरियाद भी लगाई, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने केवल अति आवश्यक सप्लाई के वाहनों को ही मवीकलां टोल पर उतरने दिया। जिससे ईपीई पर भारी वाहनों की लंबी कतार लग गई है। इस बीच कुछ वाहन चालक पुलिस कर्मियों से उलझते हुए भी नजर आए, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उनकी एक न सुनी और सख्ती दिखाते हुए उनके वाहन वहीं खड़े करा दिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा कब से शुरू हुई थी?
गत 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ था।
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