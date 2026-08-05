Bagpat News: कांवड़ यात्रा : बड़े वाहनों के बाद छोटे वाहनों का संचालन भी हुआ बंद

Bagpat News: बागपत। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी जान झोंक रखी है। मंगलवार को उसने बड़े वाहनों के साथ ही छोटे वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। गौरतलब है कि गत 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ था। कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने उसी रात से कांवड़ मार्गों पर बड़े वाहनों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया था। उनके संचालन के लिए अलग से रूट निर्धारित किया था। शुरूआत में कांवड़ियों की संख्या न के बराबर होने के कारण पुलिस ने सख्ती नहीं दिखाई थी, लेकिन जैसे ही कांवड़ियों की संख्या बढ़ी तो पुलिस ने सख्ती के साथ बड़े वाहनों को डायवर्ट करना शुरू कर दिया। मंगलवार को पुलिस ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर छोटे वाहनों के संचालन पर भी रोक लगा दी। छोटे वाहनों को भी डायवर्जन प्लान के अनुसार निर्धारित किए गए रूट से निकाला जा रहा है। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि जगह-जगह पिकेट्स बनाये गए है। स्वास्थ्य, सुरक्षा के सचल दस्ते गश्त कर रहे हैं। कांवडियों संग चलने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। हाईवे पर सभी कट बंद करते हुए अब छोटे वाहनों को भी कांवड़ रूट से हटाने को कमर कस ली है.