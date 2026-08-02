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Bagpat News: संपूर्ण समाधान दिवस: 66 शिकायतों में से 13 का हुआ निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने शिकायतें सुनीं और मौके पर कुछ शिकायतों का निस्तारण किया। बागपत तहसील में 25 शिकायतें आईं, जिनमें से सात का समाधान किया गया। कांवड़ मेले की जिम्मेदारी को लेकर अधिकारियों को चेतावनी दी गई।

Bagpat News: संपूर्ण समाधान दिवस: 66 शिकायतों में से 13 का हुआ निस्तारण

Bagpat News: बागपत। बागपत, बड़ौत और खेकड़ा तहसील में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। खेकड़ा में जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने शिकायतें सुनी, उनके समक्ष सात फरियादी शिकायत लेकर पहुंचे, जिनमें से दो की शिकायत का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। वहीं, बड़ौत में 34 और बागपत में 25 फरियादी शिकायतें लेकर पहुंचे। डीएम ने शिकायतें सुनने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपूर्ण समाधान दिवस में जिन विभागों से संबंधित जनता की शिकायतें दर्ज हो रही हैं। सभी संबंधित अधिकारी गंभीरता के साथ तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें और मौके पर जाकर संबंधी शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित कराएं। बागपत तहसील में एडीएम विनीत कुमार उपाध्याय ने शिकायतें सुनी। उन्हें 25 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से मौके पर सात शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। बड़ौत तहसील में अधिकारियों को 34 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से चार का निस्तारण मौके पर कराया गया。

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कांवड़ मेले की जिम्मेदारी समझे अधिकारी

डीएम अस्मिता लाल ने कहा कि परशुरामेश्वर पुरा महादेव मंदिर पर शिवरात्रि मेले का आयोजन आठ से 12 अगस्त तक होने जा रहा है। इसलिए अधिकारी अपने दायित्व समझे और उन दायित्वों का जिम्मेदारी के साथ निर्वाहन करें। बागपत से भक्ति और प्रकृति का एक संदेश जाना चाहिए। इस दौरान सीएमओ डा. तीरथ लाल, एसडीएम सुरभि शर्मा, परियोजना निदेशक राहुल वर्मा, डीएफओ विनोद कुमार आदि अधिकारी मौजूद रहे।

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सामान्य प्रश्न

बागपत में कितना शिकायतें आईं?
बागपत में 25 शिकायतें आईं।
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