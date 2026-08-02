Bagpat News: संपूर्ण समाधान दिवस: 66 शिकायतों में से 13 का हुआ निस्तारण

Bagpat News: बागपत। बागपत, बड़ौत और खेकड़ा तहसील में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। खेकड़ा में जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने शिकायतें सुनी, उनके समक्ष सात फरियादी शिकायत लेकर पहुंचे, जिनमें से दो की शिकायत का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। वहीं, बड़ौत में 34 और बागपत में 25 फरियादी शिकायतें लेकर पहुंचे। डीएम ने शिकायतें सुनने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपूर्ण समाधान दिवस में जिन विभागों से संबंधित जनता की शिकायतें दर्ज हो रही हैं। सभी संबंधित अधिकारी गंभीरता के साथ तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें और मौके पर जाकर संबंधी शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित कराएं। बागपत तहसील में एडीएम विनीत कुमार उपाध्याय ने शिकायतें सुनी। उन्हें 25 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से मौके पर सात शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। बड़ौत तहसील में अधिकारियों को 34 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से चार का निस्तारण मौके पर कराया गया。