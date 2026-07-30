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Bagpat News: कांवड़ यात्रा: छह सुपर जोन और 26 सेक्टरों में बांटा गए कांवड़ मार्ग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत में कांवड़ यात्रा और पुरा महादेव मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीएम अस्मिता लाल के अनुसार, कांवड़ यात्रा के लिए छह मार्ग और मेले के लिए तीन सुपर जोन बनाए गए हैं। एसडीएम दिग्विजय सिंह को मेला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। एसपी ने सुरक्षा और सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

Bagpat News: कांवड़ यात्रा: छह सुपर जोन और 26 सेक्टरों में बांटा गए कांवड़ मार्ग

Bagpat News: बागपत। कांवड़ यात्रा और पुरा महादेव मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। डीएम अस्मिता लाल ने बताया कि जनपद में छह कांवड़ यात्रा मार्ग पर है, जिन्हें छह सुपर जोन और 26 सेक्टरों में बांटा गया है। जोन और सेक्टर के अनुसार अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है, जो गुरुवार यानि आज से अपनी जिम्मेदारियों को संभालेंगे। वहीं पुरा महादेव मंदिर पर लगने वाले तीन दिवसीय मेले को तीन सुपर जोन और छह सेक्टरों में बांटा गया है। एसडीएम बागपत दिग्विजय सिंह को मेला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। वहीं, अन्य अधिकारियों को भी विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई है।

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कहा कि कांवड़ यात्रा और मेले को निर्विघ्न और शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाएगा। बुधवार को इसे लेकर कलक्ट्रेट में बैठक भी हुई, जिसमें जोन और सेक्टर प्रभारी शामिल रहे।बैठक में एसपी सूरज कुमार राय ने कहा कि कांवड़ियों के साथ मृदुल स्वभाव के साथ पेश आए। कहीं भी कोई भी गतिविधि संदिग्ध नजर आए, तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। इसके लिए कंट्रोल रूम बनाए गए है, जिन पर 24 घंटे अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहेंगे। किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलने दें, क्योंकि बड़े आयोजनों में छोटी सी अफवाह भी बड़ा रूप ले लेती है। इसलिए सर्तकता के साथ ड्यूटी करें और कोई भी गतिविधि संदिग्ध नजर आए, तो अधिकारियों को सूचित करें।

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