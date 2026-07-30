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Bagpat News: कांवड़ यात्रा: रिलीवर आने के बाद ही ड्यूटी प्वाइंट छोड़ेंगे पुलिसकर्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एसपी ने पुलिसकर्मियों को शिष्टता से ड्यूटी निभाने और संदिग्ध गतिविधियों पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग मोबाइल वैन के माध्यम से खाद्य पदार्थों की तात्कालिक जांच करेगा।

Bagpat News: कांवड़ यात्रा: रिलीवर आने के बाद ही ड्यूटी प्वाइंट छोड़ेंगे पुलिसकर्मी

Bagpat News: बागपत। एसपी ने कांवड़ ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को रिलीवर आने के बाद ही ड्यूटी प्वाइंट छोड़ने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जनता के साथ शिष्टता से पेश आने, आसपास के माहौल पर पैनी नजर रखने, किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तत्काल पहचानते हुए उच्चाधिकारियों को सूचना देने, तनावपूर्ण स्थिति में धैर्य बनाए रखने के दिशा-निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलेभर में सभी थाना-कोतवाली क्षेत्रों समेत मंदिरों एवं मार्गों पर करीब 2 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। एसपी सूरज कुमार राय द्वारा कांवड़ ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि डयूटी पर तैनात पुलिसकर्मी जनता के साथ शिष्टता से पेश आएं। आसपास के माहौल पर पैनी नजर रखते हुए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना उच्चाधिकारियों को दें। भीड़ या तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत रहते हुए आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने ने स्पष्ट कहा कि सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर समय से पहुंचें और बिना रिलीवर के डयूटी प्वाइंट को नहीं छोड़ेंगे。

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ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारियाँ

ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों द्वारा घाटों, मंदिरों और संकरे पुलों जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कांवडियों की कतारे बनवाते हुए व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने में मदद करें। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों द्वारा यातायात को सुचारु बनाए रखा जाए, ताकि कांवड़ियों और आम जनमानस दोनों को परेशानी न हो। मिश्रित आबादी वाले या साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील माने जाने वाले स्थानों पर सतर्कता बनाए रखें। एसपी ने कहा है कि सभी पुलिसकर्मी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसे नारे न लगाए, जो किसी विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या साम्प्रदायिक तनाव भड़काए।

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शिविरों में बनने वाले खाद्य पदार्थों की होगी जांच

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की सुरक्षा

बागपत। गर्मी के चलते कांवड़ यात्रा और मेले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष जोर रहेगा। इसके लिए मोबाइल वैन भी मंगवाई जाएगी। जिससे तुरंत ही खाद्य पदार्थ की जांच हो सकेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भंडारों पर भी खाद्य सुरक्षा विभाग की नजर रहेगी। खाद्य विक्रेताओं एवं भंडारा क्षेत्र में सफाई के साथ-साथ कुल्लड़, दोना, पत्तल का प्रयोग दुकानदारों को करना होगा। वहीं, कुछ लोग अस्थाई होटल तक शुरू कर देते है। उनमें बनने वाला भोजन गुणवत्ता वाला नहीं होता। जिसे खाकर कांवडियां बीमार पड़ सकते है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डीपी सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्गों और मेला क्षेत्र में बिकने वाले खाद्य पदार्थों पर नजर के साथ भंडारों पर भी नजर रखी जाएगी। खाद्य पदार्थ विक्रेताओं एवं भंडारा संचालकों से अपील की जा रही है कि वे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखें। ताजे खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएं। एक्सपायरी डेट का माल नहीं बिकने दिया जाएगा खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच के लिए मोबाइल वैन मंगाई गई है। जिसके जरिए मौके पर ही खाद्य सामग्री की जांच कराई जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बागपत में कितने पुलिसकर्मी कांवड़ यात्रा में तैनात हैं?
करीब 2 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।
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