Bagpat News: कांवड़ यात्रा: खुफिया इनपुट मिलने के बाद पुलिस अर्लट

Bagpat News: बागपत। कांवड़ यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने का इनपुट मिलते ही पुलिस-प्रशासन अलर्ट हो गया है। उसने जिलेभर में सुरक्षा का पूरा खाका तैयार कर लिया है। चेतावनी दी गई है कि यदि माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कांवड़ यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने का इनपुट मिलते ही पुलिस-प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई है। यहीं, कारण है कि इस बार पुलिस कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर खासी सतर्क दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस बारे में खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है कि खतरे को लेकर कोई स्पेशिफिक इनपुट नहीं है, लेकिन पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने सांप्रदायिक माहौल को लेकर सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। दो हजार से अधिक जवानों की ड्यूटी कांवड़ मार्गों ओर पुरा महादेव मंदिर पर लगाई गई है। रेपिड एक्शन फोर्स और पीएसी के जवान भी कांवड़ मार्गों पर तैनात किए गए है। उन्हें असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इस वर्ष कांवड़ यात्रा में अन्य वर्षों की तुलना में कांवड़ियों की संख्या अधिक होने का अनुमान है। जिसे लेकर पुलिस-प्रशासन खासी सतर्कता बरत रहा है। खुफिया विभाग और एटीएस के जवान कांवड़ मार्ग की दिन-रात निगरानी कर रहे है। असामाजिक तत्वों को भी चिंहित किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी को भी कांवड़ यात्रा में व्यवधान नहीं डालने दिया जाएगा。