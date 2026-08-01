Bagpat News: कांवड़ यात्रा: सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक

Bagpat News: कांवड़ यात्रा: सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक
Bagpat News: बागपत में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियाँ रद्द कर दी हैं। यात्रा के दौरान लगभग 2,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है।
Bagpat News: बागपत। कांवड़ यात्रा और पुरा महादेव मंदिर में उमड़ने वाली शिवभक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए बागपत पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले में तैनात सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की छुट्टियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी को विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। जो पुलिसकर्मी पहले से छुट्टी पर हैं, उन्हें भी तुरंत ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं, कांवड़ यात्रा और पुरा महादेव मेले मेले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे जनपद में लगभग 2,000 पुलिसकर्मियों और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों, कांवड़ मार्गों और मंदिरों के आसपास कड़े सुरक्षा घेरे तैयार किए गए हैं। एसपी ने सख्त लहजे में कहा है कि कोई भी पुलिसकर्मी बिना रिलीवर (स्थानापन्न) आए अपना ड्यूटी पॉइंट नहीं छोड़ेगा.
सोशल मीडिया पर पैनी नजर
पुलिस ने पूर्व में संदिग्ध रहे 2,000 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स और करीब 300 असामाजिक तत्वों को रडार पर लिया है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या माहौल बिगाड़ने की साजिश को नाकाम किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है।
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