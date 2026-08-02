Bagpat News: कांवड़ यात्रा: 15 की चाय और 20 रुपये का मिलेगा समोसा

Bagpat News: बागपत में कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन ने कांवड़ियों से अधिक रेट न वसूलने के लिए खाद्य पदार्थों की दाम सूची जारी की है। यह सूची जगह-जगह चस्पा की जाएगी ताकि कांवड़ियों को दिक्कत न हो। प्रशासन ने दुकानदरों को ज्यादा वसूली करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

Bagpat News: बागपत। कांवड़ यात्रा के दौरान जनपद में कांवड़ियों से ज्यादा रेट न वसूले जाएं, इसके लिए प्रशासन ने रेट लिस्ट निर्धारित की है। जिला प्रशासन ने जरूरी खाद्य पदार्थों के दाम निर्धारित किए हैं।

कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियाँ इस सूची को कांवड़ यात्रा से पहले हलवाई, होटल, चाय की दुकान सहित जगह-जगह चस्पा किया जा रहा है, ताकि कांवड़ियों से कोई भी दुकानदार अधिक रेट वसूलकर उन्हें परेशानी न कर सकें। जनपद की सड़कों पर कांवड़ियों का रैला दिखने लगा है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर जनपद में दोघट, बड़ौत होते हुए शिवभक्त कांवडिये अपने गंतव्य के लिए रवाना होते नजर आएंगे। कांवड़ियों को जनपद में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इसके लिए जिला प्रशासन सहित विभिन्न विभाग तैयारियों में जुटे हैं।

खाद्य पदार्थों की दरें खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जनपद में कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों के दाम निर्धारित किए हैं। इसके तहत चाय, समोसा, जूस, खाने की थाली और फल सहित अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं की सूची बनाई गयी है। इसे कांवड़ मार्ग सहित जनपद में जगह-जगह चस्पा कराया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि खाद्य पदार्थ की रेट लिस्ट कांवड़ियों की जागरूकता के लिए चस्पा कराई जा रही है। यदि किसी भी दुकानदार ने इससे अधिक दाम वसूले तो कार्रवाई होगी। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान चेकिंग भी की जाएगी।

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कांवड़ के दौरान खाद्य पदार्थ के दाम की सूची सामग्री का नाम मात्रा निर्धारित मूल्य चाय एक कप 15 रुपये, समोसा एक पीस 15 से 20 रुपये, ब्रेड पकोड़ा दो पीस 20 से 25 रुपये, जलेबी एक किलो 130 से 140 रुपये, खाना प्रति थाली सामान्य 60 रुपये, कढ़ी-चावल प्रति प्लेट 40 से 50 रुपये, बेसन लड्डू एक पीस 10 रुपये, पूड़ी-सब्जी चार पूरी व सब्जी 40 रुपये, घेवर सादा एक किलो 300 से 320 रुपये, घेवर मावा एक किलो 340 से 350 रुपये, दूध एक लीटर 70 से 75 रुपये, मौसमी जूस छोटा गिलास 25 रुपये, मौसमी जूस बड़ा गिलास 50 रुपये, अनार जूस छोटा गिलास 50 रुपये, अनार जूस बड़ा गिलास 80 रुपये, लस्सी छोटा गिलास 30 रुपये, लस्सी बड़ा गिलास 50 रुपये निर्धारित की गई है।