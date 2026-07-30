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Bagpat News: क्षय रोग मुक्ति अभियान में सहयोग का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: खेकड़ा के एम एम डिग्री कॉलेज में क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के तहत गोष्ठी का आयोजन हुआ। प्राचार्य डा सुनील कुमार तोमर ने रोग के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में जानकारी दी। छात्रों ने टीबी के प्रति जागरूक रहने और नियमित उपचार लेने का संकल्प लिया।

Bagpat News: क्षय रोग मुक्ति अभियान में सहयोग का संकल्प

Bagpat News: खेकड़ा। कस्बे के एम एम डिग्री कॉलेज में बुधवार को क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी में प्राचार्य डा सुनील कुमार तोमर ने क्षय रोग के कारणों, लक्षणों और बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। छात्रों और कैडिटो को रोग के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। कहां की टीबी जानलेवा बीमारी नहीं है। जागरूकता से इस बीमारी से बचा जा सकता है। बीमारी होने पर समय से नियमित उपचार लेने से रोगी बीमारी से पूर्ण रूप से छुटकारा पा लेता है। सभी को अभियान में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद छात्रों और एनसीसी क्रेडिट ने अभियान में पूर्ण सहयोग करने का संकल्प लिया।

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गोष्ठी का संचालन कैप्टन सुनील धीमान ने किया।

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