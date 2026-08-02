Bagpat News: ट्रांसफार्मर से सामान चुरा रहे चोर किसानों को देखकर भागे
Bagpat News: बागपत के नौरोजपुर गुर्जर गांव में रात के समय चोरों ने विद्युत ट्रांसफार्मर से सामान चुराने की कोशिश की। किसान खेतों की ओर जाते समय दो संदिग्धों को भागते हुए देखेंगे और चोरों को भागने पर मजबूर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।
Bagpat News: बागपत। बागपत कोतवाली क्षे के नौरोजपुर गुर्जर गांव में शुक्रवार की देर रात चोरों ने विद्युत ट्रांसफार्मर से कीमती सामान चोरी करने का प्रयास किया। वे वारदात को अंजाम दे पाते, इससे पूर्व ही किसान वहां पहुंच गए। जिसके चलते चोर मौके से फरार हो गए। किसानों ने बताया कि रात करीब एक बजे वे नलकूप चलाने के लिए खेतों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने दो संदिग्ध लोगों को मौके से भागते हुए देखा। पास पहुंचने पर पता चला कि चोर ट्रांसफार्मर को खंभे से नीचे उतार चुके थे और उसका कीमती सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। कोतवाली प्रभारी मनोज चाहल ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आसपास के साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।
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