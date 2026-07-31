Bagpat News: आर्जव सागर महाराज का बडौत में बैंडबाजों से स्वागत
Bagpat News: बड़ौत में आचार्य विद्या सागर महाराज के शिष्य आचार्य आर्जव सागर का भव्य नगर प्रवेश हुआ। जैन श्रद्धालुओं ने बैंडबाजों और पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया। प्रवचन के दौरान आचार्य ने जीवन में धर्म के पालन पर बल दिया। श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाते हुए आचार्य का पाद प्रक्षालन किया।
Bagpat News: बड़ौत। आचार्य विद्या सागर महाराज के शिष्य आचार्य आर्जव सागर ने संघ सहित नगर में मंगल प्रवेश किया। इस दौरान जैन श्रद्धालुओं द्वारा बैंडबाजों व पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया। अजीत नाथ सभागार मंडी पहुंचने पर उनके द्वारा प्रवचन किए गए। आचार्य संघ की मंगल प्रवेश यात्रा मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर दिल्ली रोड से शुरू होकर मुख्य मार्गो से होती हुई अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर मंडी पहुंची। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं एवं जैन संस्थाओं ने उनका पाद प्रक्षालन एवं आरती की। भारी संख्या में श्रद्धालु महावीर भगवान का जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। सभागार में अजितनाथ मंदिर कमेटी के नेतृत्व में नगर के सभी जैन मंदिर कमेटियों और संस्थाओं ने आचार्य को श्रीफल समर्पित किया।
मंगलाचरण रिषिका दीदी और संचालन डा. श्रेयांस जैन ने किया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में धर्म का पालन दया से होता है। दया धर्म का मूल है। जीवन में धर्म, शांति व दया से प्रारंभ होता है। यही लोक और परलोक को भी महान बनाता है। इस दौरान मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मुकेश जैन महामंत्री प्रदीप जैन, कोषाध्यक्ष नवीन जैन, वीरसेन जैन, अनिल जैन, महेंद्र जैन, सुरेश जैन, वरदान जैन, संजीव जैन आदि मौजूद रहे।
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