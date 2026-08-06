Bagpat News: जिनवचन रुपी औषधि ही करती है जन्म मृत्यु रोग का नाश: आर्जव सागर
Bagpat News: बड़ौत में आचार्य आर्जव सागर ने प्रवचन में बताया कि लोग तीन प्रकार के होते हैं: श्रोता, सोता और सरोंता। उन्होंने श्रोताओं की महत्वपूर्णता और निग्र्रन्थ साधुओं के 28 मूलगुणों के पालन पर जोर दिया। सभा में कई प्रमुख सदस्य भी उपस्थित थे।
Bagpat News: बड़ौत। अजितनाथ सभागार में प्रवचन करते हुए आचार्य आर्जव सागर ने कहा कि लोग तीन प्रकार के होते हैं। एक तो श्रोता की तरह जो सुनता है, दूसरा सोता जो कि झपकियां लेता है और तीसरा सरोंता की तरह जो बातों को काटने वाला होता है। इन तीन में से हमें श्रोता बनना चाहिए। निग्र्रन्थ साधु जो अपने आवश्यक में लीन रहते हैं। 28 मूलगुणों का सदैव पालन करते हैं। वैराग्य का चिंतन करते हैं। ऐसे वे गुरु आर्ष परंपरा से चली आई वीतराग वाणी को, भगवान की वाणी को देने वाले होते हैं। भगवान की वाणी सीधी- सीधी हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए गणधर की आवश्यकता होती है।
आचार्य श्री नें कहा कि ध्यान से सुनने वाले ही श्रोता कहलाते हैं। सभा में ऋषिका दीदी ने भी मंगलाचरण किया। सभा में मुकेश जैन, प्रदीप जैन, नवीन जैन, वरदान जैन, अंकुर जैन, विकास जैन, ऋषभ जैन, संजय जैन, सुरेश जैन आदि उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।