Bagpat News: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से दंपती गंभीर घायल
Bagpat News: खेकड़ा में अहमदनगर निवासी खुशीराम ने पुलिस को बताया कि उनके पुत्र चेतन और बहु सोनी एक बाइक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना नंगला बड़ी मोड़ के पास हुई, जब एक तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मारी। दोनों को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
Bagpat News: खेकड़ा। अहमदनगर निवासी खुशीराम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दो दिन पूर्व उनका पुत्र चेतन अपनी पत्नी सोनी के साथ रटौल में दवा लेने के लिए आया था। वापस लौटते समय जैसे ही उनकी बाइक नंगला बड़ी मोड़ के पास पहुंची, तो तभी लोनी की ओर से तेज गति से आ रही बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में चेतन और सोनी गंभीर रूप में घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली प्रभारी आशीष पुंडीर का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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