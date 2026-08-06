Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bagpat News: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से दंपती गंभीर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
Follow us on Google News
share

Bagpat News: खेकड़ा में अहमदनगर निवासी खुशीराम ने पुलिस को बताया कि उनके पुत्र चेतन और बहु सोनी एक बाइक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना नंगला बड़ी मोड़ के पास हुई, जब एक तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मारी। दोनों को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Bagpat News: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से दंपती गंभीर घायल

Bagpat News: खेकड़ा। अहमदनगर निवासी खुशीराम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दो दिन पूर्व उनका पुत्र चेतन अपनी पत्नी सोनी के साथ रटौल में दवा लेने के लिए आया था। वापस लौटते समय जैसे ही उनकी बाइक नंगला बड़ी मोड़ के पास पहुंची, तो तभी लोनी की ओर से तेज गति से आ रही बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में चेतन और सोनी गंभीर रूप में घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली प्रभारी आशीष पुंडीर का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Accident Bagpat Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।