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Bagpat News: कांवड़ियों की सेवा करने पहुंची शूटर दादी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: हरिद्वार से पवित्र जल लेकर आ रहे शिव भक्तों की सेवा के लिए 88 वर्षीय शूटर दादी प्रकाशी तोमर ने बरनावा में महादेव कांवड़ सेवा संघ में सेवा की। उन्होंने कहा कि सेवा से आत्मिक शांति मिलती है। दादी पिछले कई वर्षों से सावन में कांवड़ियों की सेवा कर रही हैं और उन्हें सम्मानित किया गया।

कांवड़ियों की सेवा करने पहुंची शूटर दादी
कांवड़ियों की सेवा करने पहुंची शूटर दादी

Bagpat News: बिनौली। हरिद्वार से पवित्र जल लेकर आ रहे शिव भक्तों की सेवा के लिए बरनावा मे रविवार को शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा करने के लिए पुरा महादेव कांवड़ सेवा संघ में शूटर दादी प्रकाशी तोमर पहुंची। 88 वर्षीय जोहड़ी गांव निवासी वयोवृद्ध शूटर दादी के नाम से विख्यात, जिन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी बागपत का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि शिव भक्तों की सेवा करके आत्मिक शांति मिलती है। उन्होंने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से लगातार सावन माह में बरनावा आकर कांवड़ियों की सेवा करती है। पूरा महादेव कावड़ सेवा संघ के संचालक लोकेश प्रधान व डॉ सुशील वत्स ने शूटर दादी को शॉल व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।

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