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Bagpat News: खेत पर काम कर रही महिला को सांप ने डसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: चांदीनगर के लहचौड़ा गांव में 60 वर्षीय मुनेश को खेत में काम करते समय जहरीले सांप ने डस लिया। परिजनों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 10 एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन दिए गए। गंभीर हालत के चलते, उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। महिला खतरे से बाहर है।

Bagpat News: खेत पर काम कर रही महिला को सांप ने डसा

Bagpat News: चांदीनगर। लहचौड़ा गांव में खेत पर काम कर रही एक 60 वर्षीय महिला को सांप ने डस लिया। परिजनों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से मेरठ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। शुक्रवार को लहचौड़ा निवासी 60 वर्षीय मुनेश पत्नी धर्मी अपने खेत पर कार्य कर रहीं थी। तभी जहरीले सांप ने पैर में डस लिया। जिसके बाद उसने परिजनों को बताया कि परिजनों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां मौजूद चिकित्सकों ने बेहतर उपचार करते हुए एंटी स्नेक वेनम के 10 इंजेक्शन लगाया। हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया।

महिला खतरे से बाहर है।

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