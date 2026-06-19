दोबारा विधायक बनकर दिखाएं, ओपी राजभर को सपा के 'बागी बलिया' सनातन पांडेय की चुनौती

सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर ने जिस सपा सांसद सनातन पांडेय के जरिए अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की थी, उन्हीं से अब चुनौती मिल गई है। सनातन पांडेय ने कहा कि सपा के वोटों से राजभर विधायक बने हैं। इस्तीफा देकर दोबारा विधायक बनकर दिखाएं।

योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर को अब उसी 'बागी बलिया' सनातन पांडेय से सीधी चुनौती मिली है जिसका जिक्र अपने ट्वीट में करके उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। बलिया से सपा के सांसद सनातन पांडेय ने कहा कि सपा के वोटों से चुनाव जीतकर ओपी राजभर विधायक बने और अब मंत्री हैं। अगर उन्हें खुद पर इतना ही भरोसा है तो इस्तीफा दे दें और दोबारा विधायक बनकर दिखाएं। सनातन पांडेय ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी राजभर को उनकी ही सीट पर सपा ने 14000 वोटों से हराया है।

दरअसल ओपी राजभर ने सपा में टूट की भविष्यवाणी करके यूपी की सियासत गरमाई हुई है। राजभर ने ‘एक्स’ पर गुरुवार को लिखा कि ‘कल से सब पूछ रहे हैं कि क्या सही में सपा में टूट होने जा रही है। तो सुनो! सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की ‘बागी भूमि’ का एक लाल करेगा।’

राजभर ने किसी का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया लेकिन यूपी में बागी भूमि बलिया को कहा जाता है। बलिया से सपा के सांसद भी सपा के ही सनातन पांडेय हैं। राजभर की पूरी पोस्ट से साफ था कि इशारा सनातन पांडेय की ओर ही था। सुभासपा प्रमुख ने लिखा कि कल जिस तरह सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे बागी बलिया का लाल बहुत आहत है। योजना पहले से थी, लेकिन कल की घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। राजभर ने दावा किया कि अब सपा को टूटने से कोई नहीं रोक सकता है।

ओमप्रकाश राजभर के दावे पर सपा सांसद सनातन पांडेय ने तगड़ा पलटवार किया। सांसद ने कहा कि बागी बलिया के लोग अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटते। लोकतंत्र को बचाने और सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए हमारी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं। समाजवादी पार्टी की चिंता छोड़कर ओमप्रकाश राजभर को पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। वे समाजवादी पार्टी की ताकत और वोट के बूते विधायक और मंत्री बने हैं। उनमें दम है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ लें, उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। कहा कि लोकसभा चुनाव में उनके विधानसभा क्षेत्र में 14 हजार से अधिक वोटों से हमने उन्हें शिकस्त दी थी।