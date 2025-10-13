बागपत ट्रिपल मर्डर: पत्नी-बेटियों को गंवाने वाले मौलाना ने छोड़ा गांव, बोले- अब मेरा यहां क्या बचा

बागपत में ट्रिपल मर्डर के बाद मौलाना ने गांव छोड़ दिया। सांसद से लेकर ग्रामीण ने उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन वह ये कहते हुए चले गए कि अब उनका बचा ही क्या है। दरअसल पढ़ने के लिए टोकने पर उनकी पत्नी और दो बेटियों की हत्या कर दी गई थी।

बागपत के गांगनौली गांव की बड़ी मस्जिद में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद मौलाना इब्राहिम सोमवार को बोरिया बिस्तर बांधकर अपने पैतृक गांव रवाना हो गए। इस दौरान सांसद से लेकर ग्रामीणों ने उन्हें रोकने का काफी प्रयास भी किया, लेकिन से वे रोते बिलखते ग्रामीणों से विदा लेकर गांव छोड़ गए।

दो दिन पहले गांगनौली की बड़ी मस्जिद में मौलाना इब्राहिम द्वारा पढ़ने के लिए टोकने पर उनकी पत्नी इसराना व दो बेटियों सुमय्या, सोफिया की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या करने वाले मुफ्ती के दो शिष्यों (बाल अपचारियों) को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा भी कर दिया है। मस्जिद में खुद को अकेला महसूस कर रहे मौलाना इब्राहिम काफी परेशान हाल रहे। पत्नी व बेटियों के बिना वे काफी टूट गए। दो दिनों से ग्रामीणों के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी उनके दुख को साझा करने आते रहे। इसके बावजूद सोमवार को मौलाना बोरिया बिस्तर बांधकर गांगनौली गांव से अपने पैतृक गांव सुन्ना के लिए रवाना हो गए।

इस दौरान बागपत सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान से लेकर ग्रामीणों (हिंदुओं, मुस्लिम धर्मगुरूओं, गणमान्य लोगों) ने काफी समझाने का प्रयास किया। सांसद, ग्रामीणों ने उन्हें काफी भरोसा भी दिलाया कि वे यहां सुरक्षित हैं, लेकिन उनका कहना था कि अब वे अपने गांव ही जायेंगे, अब गांगनौली में उनका कुछ नहीं बचा है। अपना सारा सामान टैम्पू में भरकर मौलाना इब्राहिम ने जाते समय सभी ग्रामीणों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनका अब यहां कुछ नहीं रहा, सबकुछ खत्म हो गया। रोते हुए मौलाना गांगनौली गांव से चले गए तो वहां मौजूद महिलाएं व अन्य ग्रामीण काफी मायूस दिखाई दिए।

बागपत सांसद ने किया दुख साझा सोमवार को गांगनौली गांव की बड़ी मस्जिद में बागपत सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान, पूर्व विधायक वीरपाल राठी, जिला पंचायत सदस्य बसंत तोमर, वीरेंद्र राणा भी पहुंचे। यहां उन्होंने मौलाना इब्राहिम को सांत्वना दी और उनके साथ हर समय खड़े रहने का आश्वासन दिया। उनका कहना था कि यह घटना बहुत बड़ी है, पुलिस ने घटना को गम्भीरता से लेते हुए खुलासा भी किया। मौलाना के साथ प्रशासन भी खड़ा है और पूरा समाज भी। डॉ राजकुमार सांगवान ने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और निर्दोषों को कुछ नहीं होने दिया जाएगा।

तीन संदिग्ध पुलिस गिरफ्त में, ग्रामीणों ने की छोड़े जाने की मांग गांगनौली गांव की बड़ी मस्जिद में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने जहां एक ओर इस हत्या में शामिल दो बाल अपचारियों को 6 घन्टे के भीतर ही गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया वहीं तीन अन्य किशोर/युवक भी पुलिस ने हिरासत में लिए हुए हैं। सांसद डॉ राजकुमार सांगवान के सामने ग्रामीणों ने इन तीनों को छोड़े जाने की मांग की। पुलिस का कहना था कि इन तीनों में से एक के द्वारा हत्यारों के कहने पर सीसीटीवी बन्द किया गया था। अन्य दो आरोपियों द्वारा पुलिस अधिकारी की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी, बाकी अभी जांच और पूछताछ की जा रही है। मामले में दर्जनों अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज है।