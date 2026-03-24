भैंसे के लिए युवक की हत्या! चोरी के शक में दिव्यांग को पीट-पीटकर मार डाला, गड्ढे में दबाया शव
बागपत में भैंसा चोरी के शक में एक दिव्यांग युवक की चार लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर शव गड्ढे में दबा दिया। एक महीने से युवक को तलाश कर रहे परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों की निशानदेही पर गड्ढा खुदवाकर शव निकलवाया।
Baghpat News: यूपी के बागपत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां दिव्यांग युवक की चार लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर शव गड्ढे में दबा दिया। एक महीने से युवक को तलाश कर रहे परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों की निशानदेही पर मजिस्ट्रेट नायाब तहसीलदार बड़ौत की देखरेख में गन्ने के खेत से गड्ढा खुदवाकर शव निकलवाया। मुख्य आरोपी ने बताया कि भैंसा चोरी के शक में युवक की पिटाई की थी जिससे उसकी मौत हो गई।
दाहा गांव के रहने वाले अरविंद उर्फ बिल्लू शर्मा ने दोघट थाने पर सोमवार को मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया उसका छोटा भाई 40 वर्षीय संजय उर्फ संजू निरपुड़ा गांव में सचिन के यहां मजदूरी पर गन्ना छिलाई करता था। संजय एक महीने से घर नहीं आया था। फोन पर भी संपर्क नहीं हो रहा था। सोमवार सुबह वह संजय का पता लेने सचिन के यहां पहुंचा तो उसने जानकारी से इनकार कर दिया। शक होने पर अरविंद ने सचिन और उसके दोस्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने सचिन को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की।
होली के दिन चोरी हुआ था भैंसा
सचिन ने बताया कि होली के दिन खेत से भैंसा चोरी हो गया था। इसके शक में उसने अपने दोस्त आकाश, अजीत व शुभम को बुलाकर संजय की जमकर पिटाई कर दी। इससे उसकी मौत हो गई। हालांकि बाद में भैंसा कुछ ही दूरी पर दूसरे खेत में मिल गया था। इसके बाद चारों ने खेत में गड्ढा खोदकर संजय का शव दबा दिया था। थाना प्रभारी दोघट केवल सिंह ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर गड्ढे से संजय का शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिवार में मां शंकुतला, बड़ा भाई अरविंद शर्मा उर्फ बिल्लू, राकेश और राजीव हैं। राजीव पंजाब में प्राइवेट नौकरी करता है। सबसे छोटा भाई आदेश 12 साल से लापता बताया जा रहा है। जिसकी तलाश की जा रही है।
होली से पहले हुई थी बात
मृतक की मां शकुंतला ने होली से चार दिन पहले फोन कर संजय को घर बुलाया था। संजय ने मजदूरी के पैसे मिलने पर दो दिन बाद घर आने की बात कही थी। वहीं, मृतक का बड़ा कई दिनों से निरपुड़ा गांव में अपने भाई संजय की तलाश कर रहा था तो ग्रामीणों ने उसे बताया था कि उसके भाई के साथ सचिन ने बहुत मारपीट कर रखी है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें