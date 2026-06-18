मैंने बहू बदल दी चार..., भाकियू के मंच पर अचानक पहुंचा कांस्टेबल गाने लगा रागिनी, वीडियो वायरल

यूपी के बागपत में भाकियू के मंच पर एक सिपाही अपनी ड्यूटी छोड़कर पहुंच गया और रागिनी गाने लगा। सिपाही का वीडियो वायरल हुआ तो खलबली मच गई।

यूपी में सिपाहियों के अजब-गजब कारनामे सामने आ रहे हैं। कोई राजनीति करने के लिए इस्तीफा लिखकर वायरल कर रहा है तो कोई अपने ही अधिकारियों पर संगीन आरोप लगाकर वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहा है। अब बागपत में एक सिपाही अचानक भारतीय किसान यूनियन के मंच पर पहुंचा और रागिनी गाने लगा। इस दौरान उसने मंच पर ही ठुमके भी लगाए। सिपाही का वीडियो भी वायरल हो गया। अधिकारियों तक वीडियो पहुंचा तो खलबली मच गई। बुधवार को ही सीएम योगी ने पुलिस वालों को रील से दूर रहने की हिदायत दी थी। सिपाही का वीडियो सामने आने के बाद उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है।

दरअसल गांगनौली गांव के ग्रामीण दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कट की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। किसानों के इस आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन का भी समर्थन प्राप्त है। धरना स्थल पर लगातार सभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

वीडियो में ठुमके भी लगाते भी दिखा सिपाही इसी बीच दोघट थाने का हेड कांस्टेबल भी धरना स्थल पहुंचा और मंच पर खड़ा होकर अपनी चर्चित रागिनी "मैंने बहू बदल दी चार" गाने लगा। सोशल मीडिया पर उसका यह वीडियो तेजी से वायरल हो गए। 47 सेकेंड के वीडियो में सिपाही गाने के साथ ही डांस भी करता दिख रहा है। रागिनी पर सिपाही के ठुमके पर मंच के सामने मौजूद लोग तालियां बजाकर उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं।

सिपाही के वीडियो ने खड़े किए कई सवाल पुलिसकर्मी का अपनी ड्यूटी छोड़कर आंदोलन के मंच तक पहुंचना और इस तरह से रागिनी गाना चर्चा का विषय बन गया। मामला तब और गंभीर हो गया जब इसी धरना मंच से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत प्रशासन और सरकार को आंदोलन को लेकर आरपार की लड़ाई की चेतावनी देते दिखाई दिए। ऐसे में पुलिसकर्मी की मंच पर मौजूदगी कई सवाल खड़े करने लगा।

वीडियो वायरल होते ही लाइन हाजिर वायरल वीडियो अधिकारियों तक पहुंचा तो खलबली मच गई। पुलिस विभाग ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और हेड कांस्टेबल की धरना स्थल पर मौजूदगी, ड्यूटी की स्थिति और वायरल वीडियो की सत्यता की जांच शुरू हो गई। अधिकारियों ने पहले कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है।