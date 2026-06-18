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मैंने बहू बदल दी चार..., भाकियू के मंच पर अचानक पहुंचा कांस्टेबल गाने लगा रागिनी, वीडियो वायरल

Yogesh Yadav बागपत
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यूपी के बागपत में भाकियू के मंच पर एक सिपाही अपनी ड्यूटी छोड़कर पहुंच गया और रागिनी गाने लगा। सिपाही का वीडियो वायरल हुआ तो खलबली मच गई। 

यूपी में सिपाहियों के अजब-गजब कारनामे सामने आ रहे हैं। कोई राजनीति करने के लिए इस्तीफा लिखकर वायरल कर रहा है तो कोई अपने ही अधिकारियों पर संगीन आरोप लगाकर वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहा है। अब बागपत में एक सिपाही अचानक भारतीय किसान यूनियन के मंच पर पहुंचा और रागिनी गाने लगा। इस दौरान उसने मंच पर ही ठुमके भी लगाए। सिपाही का वीडियो भी वायरल हो गया। अधिकारियों तक वीडियो पहुंचा तो खलबली मच गई। बुधवार को ही सीएम योगी ने पुलिस वालों को रील से दूर रहने की हिदायत दी थी। सिपाही का वीडियो सामने आने के बाद उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है।

दरअसल गांगनौली गांव के ग्रामीण दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कट की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। किसानों के इस आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन का भी समर्थन प्राप्त है। धरना स्थल पर लगातार सभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

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वीडियो में ठुमके भी लगाते भी दिखा सिपाही

इसी बीच दोघट थाने का हेड कांस्टेबल भी धरना स्थल पहुंचा और मंच पर खड़ा होकर अपनी चर्चित रागिनी "मैंने बहू बदल दी चार" गाने लगा। सोशल मीडिया पर उसका यह वीडियो तेजी से वायरल हो गए। 47 सेकेंड के वीडियो में सिपाही गाने के साथ ही डांस भी करता दिख रहा है। रागिनी पर सिपाही के ठुमके पर मंच के सामने मौजूद लोग तालियां बजाकर उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं।

सिपाही के वीडियो ने खड़े किए कई सवाल

पुलिसकर्मी का अपनी ड्यूटी छोड़कर आंदोलन के मंच तक पहुंचना और इस तरह से रागिनी गाना चर्चा का विषय बन गया। मामला तब और गंभीर हो गया जब इसी धरना मंच से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत प्रशासन और सरकार को आंदोलन को लेकर आरपार की लड़ाई की चेतावनी देते दिखाई दिए। ऐसे में पुलिसकर्मी की मंच पर मौजूदगी कई सवाल खड़े करने लगा।

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वीडियो वायरल होते ही लाइन हाजिर

वायरल वीडियो अधिकारियों तक पहुंचा तो खलबली मच गई। पुलिस विभाग ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और हेड कांस्टेबल की धरना स्थल पर मौजूदगी, ड्यूटी की स्थिति और वायरल वीडियो की सत्यता की जांच शुरू हो गई। अधिकारियों ने पहले कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

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बरेली के सिपाही का इस्तीफा वायरल, लखनऊ का वीडियो

बागपत के इस सिपाही के रागिनी गाने का वीडियो वायरल होने से पहले सोमवार को ही बरेली के सिपाही का इस्तीफा वायरल हुआ था। सिपाही ने राजनीति में जाने के लिए पुलिस विभाग से इस्तीफा देने की बात वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर डाली है। इससे पहले लखनऊ के एक सिपाही ने अपने ही अधिकारियों पर ड्यूटी के नाम पर हर सिपाही से हर महीने दो हजार रुपए लेने का संगीन आरोप लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था। उस सिपाही को निलंबित भी कर दिया गया और आरोपों की जांच हो रही है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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