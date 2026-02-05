लखनऊ में खुले नाले में गिरी बग्घी और घोड़े, फिर ऐसा हुआ रेक्स्यू

संक्षेप: लखनऊ के पारा क्षेत्र में खुले नाले में बग्घी दोनों घोड़ों समेत गिर गई। राहगीरों की मदद से घोड़ों को बाहर निकाला गया, लेकिन वे घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया और नाले की टूटी स्लैब जल्द ठीक कराने की मांग की।

राजधानी लखनऊ में नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। जब पारा स्थित कल्याण सिंह वार्ड के नरौना मोहल्ले में में सड़क के किनारे खुले नाले में बग्घी दोनों घोड़े समेत गिर गई। काफी देर तक घोड़े नाले में ही फंसे रहे। निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने मददकर पहले बग्घी अलग की फिर घोड़ों को बाहर निकाला। निकलने की कोशिश में दोनों घोड़े जख्मी हो गए। नाला ढंकने के लिए रखा गया पत्थर बीच में खुला हुआ है।

कल्याण सिंह वार्ड के नरौना निवासी मान सिंह शादी समारोह में बग्घी चलाते हैं। बुधवार दोपहर वह नरौसान से बग्घी लेकर आरडीएसओ के एक शादी समारोह में जा रहे थे। तभी सड़क के किनारे खुले नाले में बग्घी के दोनों घोड़े गिर गए। रास्ते से गुजर रहे लोग दौड़े और बग्घी को घोड़ों से अलग किया। नाला गहरा होने के नाते घोड़े निकल नहीं पा रहे थे। यहां जुटे लोगों ने घोड़ों को खींचकर बाहर निकाला। करीब 10 फुट गहरा नाला होने के नाते निकलने की कोशिश में दोनों घोड़े जख्मी हो गए।