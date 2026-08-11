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दिल्ली में बैग चोरी, मुरादाबाद में बरामद, मंत्री PRO के लिए RPF की दिखी गजब मुस्तैदी

By Yogesh Yadav
मुरादाबाद (संवाददाता)
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यूपी के मंत्री दयाशंकर मिश्र के पीआरओ योगेंद्र उपाध्याय के लिए आरपीएफ की गजब की मुस्तैदी देखने को मिली है। दिल्ली में महंगे लैपटॉप और ईयरबर्ड के साथ ट्रेन से गायब हुआ उनका बैग कुछ घंटे बाद ही मुरादाबाद में बरामद हो गया।

Minister Dayashankar Mishra PROMinister Dayashankar Mishra PRO
योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु' और सप्तक्रांति एक्सप्रेस ट्रेन (फाइल फोटो)

यूपी की योगी सरकार में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ के पीआरओ योगेश उपाध्याय के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की गजब की मुस्तैदी दिखाई दी है। सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली के आनंद बिहार स्टेशन पर गायब हुआ उनका बैग कुछ घंटे बाद मुरादाबाद में बरामद हो गया। बैग में लैपटॉप और महंगे ईयरबर्ड्स समेत 2.03 लाख रुपये का सामान और जरूरी डेटा मौजूद था। मुरादाबाद से ही वीडियो कॉल के जरिए पीआरओ से बैग की पहचान कराई गई और फिर उनके सुपुर्द कर दिया गया।

ट्रेन के अंदर सीट से गायब

दरअसल, कुशीनगर जिले के कप्तानगंज निवासी योगेश उपाध्याय सोमवार को आनंद बिहार-मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12558) के कोच ए-2 में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन के आनंद विहार स्टेशन से छूटते ही वह अपना बैग सीट पर रखकर वॉशरूम चले गए। वापस लौटने पर बैग गायब मिला। उन्होंने आसपास मौजूद यात्रियों से जानकारी ली और खुद भी खोजने में जुटे लेकिन कुछ पता नहीं चला।

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गाजियाबाद में ट्रेन से उतरे और शिकायत दर्ज कराई

बैग में महंगा लैपटॉप होने और उसमें जरूरी डेटा होने के कारण खलबली मच गई। उन्होंंने फोन से इसकी जानकारी आला अधिकारियों को दी। इसके साथ ही गाजियाबाद स्टेशन पर उतरे और तुरंत मामले की शिकायत डीआरएम मुरादाबाद और रेलवे बोर्ड को दी। मंत्री के पीआरओ का जरूरी सरकारी डेटा वाला बैग चोरी होने की जानकारी मिलते ही अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया।

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सूचना मिलते ही ट्रेन में सर्च ऑपरेशन

अधिकारियों के निर्देश पर आरपीएफ मुरादाबाद के प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र मलिक ने अपनी टीम को सतर्क कर दिया। शाम करीब 5:08 बजे जैसे ही ट्रेन मुरादाबाद स्टेशन पहुंची, आरपीएफ कर्मियों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। चेकिंग के दौरान कोच संख्या बी-5 की सीट नंबर 68 के नीचे एक लावारिस बैग दिखाई दिया। आरपीएफ जवानों ने तत्काल योगेश उपाध्याय को वीडियो कॉल करके बैग दिखाया। उन्होंने बैग की पुष्टि की और देखते ही उनकी जान में जान आई।

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मंत्री पीआरओ भी आरपीएफ मुस्तैदी के कायल

देर रात मुरादाबाद स्टेशन पहुंचे योगेश उपाध्याय को बैग सौंप दिया गया। बैग में उनका 1,70,000 रुपये कीमत का लैपटॉप और चार्जर, 26,000 रुपये का एप्पल ईयरबर्ड, दो पावर बैंक और मोबाइल चार्जर सुरक्षित मिले। पीआरओ योगेश उपाध्याय ने बताया कि लैपटॉप में काफी महत्वपूर्ण विभागीय डेटा था, जिसके सुरक्षित मिलने पर उन्होंने आरपीएफ की मुस्तैदी की सराहना की। उधर, अधिकारियों ने भी बैग और उसमें रखा सामान सुरक्षित मिलने पर राहत की सांस ली है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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