सिंगापुर से भारत घूमने आए लिम वेन रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों की ईमाानदारी के मुरीद हो गए। उनका रुपयों और डॉलर से भरा बैग वंदे भारत एक्सप्रेस में छूट गया था। ट्रेन यार्ड में पहुंच चुकी थी जहां एक सफाई कर्मचारी को उनका बैग मिला। कर्मचारी ने बिना देर किए अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी।

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। धर्मनगरी वाराणसी के कैंट स्टेशन नई दिल्ली से शुक्रवार रात पहुंची वंदेभारत एक्सप्रेस में सिंगापुर के यात्री लिम वेन का बैग छूट गया। बैग में नगदी और विदेशी मुद्रा (डॉलर और सिंगापुर की मुद्रा) मिलाकर तीन लाख 44 हजार रुपये थे। यार्ड में खड़ी ट्रेन में रेलकर्मियों की तत्परता और ईमानदारी से उनका बैग वापस मिल गया। बैग समेत पूरी रकम सुरक्षित वापस पाकर लिम वेन कर्मचारियों की ईमानदारी के मुरीद हो गए। उन्होंने कर्मचारियों की खूब सराहना की।

सिंगापुर के लिम वेन भारत भ्रमण पर आए हुए हैं। वह नई दिल्ली से शुक्रवार की रात वंदेभारत एक्सप्रेस से रात 11.05 बजे कैंट स्टेशन पहुंचे। उनका रिजर्वेशन ई-1 कोच में था। वंदे भारत से उतरते समय लिम का बैग कोच में ही छूट गया। ट्रेन के यार्ड में पहुंचने के बाद नियमित सफाई शुरू हुई। इसी दौरान सफाई कर्मचारी करन की नजर बैग पर पड़ी। बैग खोलकर देखने पर उसमें भारतीय मुद्रा के साथ विदेशी करेंसी भी मिली। करन ने बिना देर किए इसकी जानकारी शंटर अनूप कुमार को दे दी और बैग उन्हें सौंप दिया। अनूप कुमार ने भी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल बैग के बारे में जानकारी दी। इसके बाद बैग के मालिक की पहचान की कोशिशें शुरू की गईं। जल्द ही पता चल गया कि बैग सिंगापुर से भारत यात्रा पर आए लिम वेन का है। पहचान पुख्ता होने और सत्यापन के बाद विदेशी पर्यटक को बैग लौटा दिया गया।

जल्दबाजी में छूट गया बैग सिंगापुर से आए पर्यटक ने बताया कि उन्होंने वाराणसी वंदे भारत ट्रेन से यात्रा की थी। यात्रा पूरी होने के बाद वह ट्रेन से उतर गए। इस दौरान जल्दबाजी में वह रुपयों से भरा अपना बैग ट्रेन में ही भूल गए। रेलवे कर्मचारियों से बैंग मिलने की जानकारी मिली तो उन्होंने काफी राहत महसूस की। वह अपने गाइड के साथ बैग की तलाश में कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने रेलवे अधिकारियों को अपने गायब हुए बैग और उसमें रखे कैश के बारे में जानकारी दी। तब तक अधिकारियों की जानकारी में बैग की बात आ चुकी थी। उन्होंने स्टेशन पर लिम वेन से जरूरी पूछताछ कर पहचान की पुष्टि की और उनका बैग उन्हें सौंप दिया। बैग में रखी पूरी रकम सुरक्षित मिलने पर लिम वैन काफी खुश नजर आए। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया।