सिंगर बादशाह के एलबम टटीरी का यूपी में भी विरोध, अपर्णा यादव ने खोला मोर्चा; योगी से की ये मांग

Mar 12, 2026 08:32 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
सिंगर बादशाह के एलबम टटीरी का यूपी में भी विरोध शुरू हो गया है। एलबम टटीरी के खिलाफ बादशाह ने मोर्चा खोल दिया है। अपर्णा ने सीएम योगी पत्र लिखकर बादशाह के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की है।

हरियाणा में सिंगर बादशाह के एलबम टटीरी के विरोध के बाद अब यूपी में भी इस एलबम के खिलाफ आवाज उठाई गई है। यहां भी विरोध शुरू हो गया है। गायक बादशाह के एलबम टटीरी में महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी मोर्चा खोल दिया। अपर्णा यादव की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गायक बादशाह के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की है। इसको लेकर योगी को पत्र में अपर्णा यादव ने अपनी बात रखी है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने गायक बादशाह के विवादित "टटीरी" को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर प्रदेश में गायक के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की है। अपर्णा यादव की ओर मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि वह सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दें कि किसी भी जिले में गायक बादशाह का कार्यक्रम आयोजित किए जाने की अनुमति न दें।

टटीरी में महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा व अशोभनीय दृश्य प्रस्तुत किए गए

उनका कहना है कि बादशाह के एलबम टटीरी में महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा व अशोभनीय दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त सामग्री में स्कूल यूनिफॉर्म पहने छात्राओं को अनुचित ढंग से प्रदर्शित किया गया है। विद्यालय जैसे पवित्र स्थान को भी अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया गया है, जो कि न केवल महिलाओं की गरिमा बल्कि शिक्षा व्यवस्था व सामाजिक मूल्यों का भी घोर अपमान है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आवश्क निर्देश दिए जाएं कि गायक बादशाह के किसी भी प्रस्तावित कार्यक्रम व शो को आयोजित करने की अनुमति न दें। क्योंकि हमारी संस्कृति में नारी को नारायणी का स्थान दिया गया है। ऐसे में अगर इनके कार्यक्रम यूपी में आयोजित होंगे तो समाज में गलत संदेश जाएगा। जिससे हमारी सांस्कृतिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचेगी।

उनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है

भेजे गए पत्र में आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा गया है कि गायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 3, 4 और 296 (अश्लील हरकतें और गाने) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और उनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया गया है। अपर्णा यादव ने कहा कि ऐसे आपत्तिजनक सामग्री प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के कार्यक्रमों को अनुमति देने से समाज में गलत संदेश जा सकता है और सांस्कृतिक संवेदनाएं आहत हो सकती हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

