सिंगर बादशाह के एलबम टटीरी का यूपी में भी विरोध, अपर्णा यादव ने खोला मोर्चा; योगी से की ये मांग

सिंगर बादशाह के एलबम टटीरी का यूपी में भी विरोध शुरू हो गया है। एलबम टटीरी के खिलाफ बादशाह ने मोर्चा खोल दिया है। अपर्णा ने सीएम योगी पत्र लिखकर बादशाह के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की है।

हरियाणा में सिंगर बादशाह के एलबम टटीरी के विरोध के बाद अब यूपी में भी इस एलबम के खिलाफ आवाज उठाई गई है। यहां भी विरोध शुरू हो गया है। गायक बादशाह के एलबम टटीरी में महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी मोर्चा खोल दिया। अपर्णा यादव की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गायक बादशाह के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की है। इसको लेकर योगी को पत्र में अपर्णा यादव ने अपनी बात रखी है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने गायक बादशाह के विवादित "टटीरी" को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर प्रदेश में गायक के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की है। अपर्णा यादव की ओर मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि वह सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दें कि किसी भी जिले में गायक बादशाह का कार्यक्रम आयोजित किए जाने की अनुमति न दें।

टटीरी में महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा व अशोभनीय दृश्य प्रस्तुत किए गए उनका कहना है कि बादशाह के एलबम टटीरी में महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा व अशोभनीय दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त सामग्री में स्कूल यूनिफॉर्म पहने छात्राओं को अनुचित ढंग से प्रदर्शित किया गया है। विद्यालय जैसे पवित्र स्थान को भी अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया गया है, जो कि न केवल महिलाओं की गरिमा बल्कि शिक्षा व्यवस्था व सामाजिक मूल्यों का भी घोर अपमान है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आवश्क निर्देश दिए जाएं कि गायक बादशाह के किसी भी प्रस्तावित कार्यक्रम व शो को आयोजित करने की अनुमति न दें। क्योंकि हमारी संस्कृति में नारी को नारायणी का स्थान दिया गया है। ऐसे में अगर इनके कार्यक्रम यूपी में आयोजित होंगे तो समाज में गलत संदेश जाएगा। जिससे हमारी सांस्कृतिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचेगी।