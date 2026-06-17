बड़े-बड़े लोग चढ़ावा खा गए, मेरे पति को फंसाया जा रहा, टिन्नू यादव की पत्नी पूनम का दावा
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा में चोरी के मामले में सबसे ज्याद चर्चित टिन्नू यादव की पत्नी पूनम यादव अब सामने आई हैं। पूनम ने अपने पति को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए कहा कि बड़े-बड़े लोग चढ़ावा खा गए।
अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा के मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में आए टिन्नू यादव ने भले ही चोरी पर खुलकर कुछ नहीं कहा लेकिन उनकी पत्नी पूनम यादव ने कई लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने यहां तक कहा कि बड़े-बड़े लोग चढ़ावा खा गए और मेरे पति को फंसाया जा रहा है। पूनम ने कहा कि मेरे पति मेरे पति निर्दोष हैं। यह भी कहा कि उनकी जान को खतरा है।
भारत समाचार से बातचीत में पूनम यादव ने कहा कि मेरे पति को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पति की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि मेरे पति के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है, वह साजिश का हिस्सा है और असली लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है।
राम मंदिर के लिए खपा दिया जीवन
पूनम ने कहा कि मंदिर के केस और उसके निर्माण में पति ने पूरा जीवन खपा दिया। लेबरों को भोजन कराना, पूरे समय वहीं पर रहना। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो हर समय सेवा में लगे रहे। पूनम में कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि हमारे पास पचास कमरे का मकान है, लखनऊ में जमीन है, सोना-चांदी, लग्जरी गाड़ी है। कहा जा रहा है कि हमारे पास 50 करोड़ की प्रापर्टी है। हमें 5 करोड़ देकर यह सब ले लीजिए। हम 45 करोड़ मंदिर में दान कर देंगे।
चढ़ावा चंदा की गिनती से लेना देना नहीं
पूनम में कहा कि मेरे पति का चंदा चढ़ावा या गिनती से कभी कोई लेना देना रहा ही नहीं। इनसे तो केवल साफ सफाई आदि का काम कराया जा रहा था। वहां सफाई करा दीजिए, यहां सफाई करा दीजिए। अधिकारी आ रहे हैं, यह करा दीजिए, वह करा दीजिए। बस यही सब करते रहे। आज भी कर रहे हैं। सुबह सात बजे मंदिर जाते हैं, रात 11 बजे आते हैं। यही उनका कसूर है। आज भी मेरे पति मंदिर में हैं। वह रोज मंदिर जाते हैं और जो दिनचर्या का काम हैं वह कराते हैं। हम लोग दो कमरे के मकान में रहते हैं।
एक दिन पहले ही टिन्नू भी मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने चढ़ावा में चोरी या गिनती की प्रक्रिया आदि पर कहा था कि उन्हें कुछ नहीं मालूम है। चोरी हो रही है या नहीं, इस पर भी जानकारी नहीं होने की बात कही थी। इसके उलट उनकी पत्नी ने बड़े लोगों के चढ़ावा खाने की बात कह दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यह बड़े लोग कौन हैं, जिनका जिक्र पूनम यादव कर रही हैं?
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।