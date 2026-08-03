Badaun News: युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति, नशे से रहे दूर : महेश
Badaun News: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत द्विवर्षीय संकल्प अभियान के शुभारंभ पर शपथ दिलाते विधायक महेश चंद्र गुप्ता व स्टाफ।
Badaun News: बदायूं, संवाददाता। मेरा युवा भारत एवं राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत द्विवर्षीय संकल्प अभियान का शुभारंभ राजकीय महाविद्यालय आवास विकास के सभागार में किया गया। उद्घाटन सदर महेश चंद्र गुप्ता ने किया। प्राचार्य लेफ्टिनेंट डॉ. श्रद्धा गुप्ता ने तथा संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला नोडल अधिकारी डॉ राकेश कुमार जायसवाल ने किया।कार्यक्रम में विधयाक महेश चंद्र ने कहा, युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। युवाओं से नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा नशा मुक्त समाज बनाने के लिए जन-जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। छात्र-छात्राओं को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई।उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।
कार्यक्रम अध्यक्ष डॉ श्रद्धा गुप्ता, डॉ राकेश कुमार जायसवाल, डॉ. अनिल कुमार, डॉ. गौरव कुमार सिंह, राहुल यादव, माणिक्य मौर्य, निखिल सिंह चौहान, कुणाल शर्मा, शगुन शर्मा आदि ने विचार व्यक्त किया।
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