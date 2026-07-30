Badaun News: बाइक तेज चलाने के विरोध में युवक पर रॉड से हमला
Badaun News: बिल्सी में, तेज रफ्तार बाइक चलाने का विरोध करने पर एक युवक धर्मेंद्र कुमार को तीन लोगों ने लोहे की रॉड से हमला किया। हमला करने वाले तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। युवक गंभीर घायल हुआ था और उसका मेडिकल कराया गया।
Badaun News: बिल्सी, संवाददाता। तेज रफ्तार बाइक चलाने का विरोध करने पर तीन लोगों ने एक युवक के साथ मारपीट कर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया। पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद पीड़ित की तहरीर पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामला बिल्सी कोतवाली क्षेत्र के रायपुर मजरा गांव के पास बराएमय खेड़ा मार्ग का है। निजामपुर गांव के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक पर सवार तीन लोग वहां पहुंचे। धर्मेंद्र ने उनकी तेज रफ्तार का विरोध किया तो तीनों गालीगलौज करने लगे।
आरोप है कि विरोध करने पर तीनों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान एक आरोपी ने लोहे की रॉड से उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर लिया।
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