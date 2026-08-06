Badaun News: संशोधित--पिता के घर में चोरी करने वाला बेटा गिरफ्तार, जेवर-नगदी बरामद

Badaun News: बिल्सी के शेखपुर गांव में हुई चोरी का आरोपी पुलिस अभिरक्षा में खड़ा हुआबिल्सी के शेखपुर गांव में हुई चोरी का आरोपी पुलिस अभिरक्षा में।बिल्सी के शेखपुर

Badaun News: बिल्सी, संवाददाता। अपने ही पिता के घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले युवक को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का खुलासा कर दिया। आरोपी के कब्जे से लाखों रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण और 10 हजार रुपये नगद बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।

चोरी की सूचना कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र के गांव दीननगर शेखपुर निवासी जयपाल सिंह ने 19 जुलाई को कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि अज्ञात चोर उनके घर से एक लाख रुपये नगद तथा सोने-चांदी के जेवर चोरी कर ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। पुलिस लगातार सुरागरसी और मुखबिर तंत्र के माध्यम से आरोपित की तलाश में जुटी थी।

आरोपी की गिरफ्तारी बुधवार को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी के जेवर बेचने की फिराक में एक युवक नाई पिंडरी तिराहे के पास खड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दीननगर शेखपुर निवासी अरविंद उर्फ हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से चार सोने के कंगन, एक सोने की चेन, सोने का हार, नथ, अंगूठी, चांदी की तगड़ी, चांदी का सिक्का तथा 10 हजार रुपये नगद बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने 18-19 जुलाई की रात अपने पिता के घर से ही नकदी और जेवर चोरी किए थे। वह बरामद जेवर बेचने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

विधिक कार्रवाई पुलिस ने बरामदगी के आधार पर रिपोर्ट में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है।