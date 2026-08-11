Badaun News: ट्रैक्टर की टक्कर से घायल की इलाज के दौरान

Badaun News: बदायूं। 26 जुलाई को ट्रैक्टर की टक्कर से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत की जानकारी परिवार के लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। युवक की मौत के बाद परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसा दातागंज कोतवाली क्षेत्र के पुरैनी गांव के मजरा भूड़ के पास 26 जुलाई को हुआ था। पुरैनी गांव निवासी मनवीर 20 वर्ष पुत्र पातीराम बाइक से बिजली का सामान खरीदने दातागंज बाजार जा रहा था। गांव से बाहर पहुंचते ही सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी।

हादसे में मनवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे दातागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। परिजन उसे बरेली के निजी अस्पताल ले गए, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां कई दिन उसका इलाज चला। सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के बाद चिकित्सकों ने परिजनों को उसे घर ले जाने की सलाह दी। परिवार के लोग मनवीर को घर लेकर पहुंचे, जहां मंगलवार को उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच शुरू कर दी। परिवार के लोगों ने बताया कि मनवीर तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। वह खेती-बाड़ी के साथ मेहनत-मजदूरी कर परिवार का सहयोग करता था। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।