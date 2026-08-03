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Badaun News: क्रिकेट खेलने निकला युवक पेड़ पर फंदे से लटका मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजकर शुरू की जांच क्रिकेट खेलने निकला युवक पेड़ पर फंदे से लटका मिला।

Badaun News: क्रिकेट खेलने निकला युवक पेड़ पर फंदे से लटका मिला

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। क्रिकेट खेलने की बात कहकर घर से निकला एक युवक गांव के बाहर पेड़ पर फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। मामला हजरतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां 20 वर्षीय शिवम पुत्र कृष्णपाल ने गांव के बाहर एक पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पूछताछ के दौरान परिजनों ने बताया कि शिवम घर से क्रिकेट खेलने की बात कहकर निकला था। काफी देर तक घर वापस नहीं लौटने पर उसकी तलाश शुरू की गई। इसी दौरान गांव के बाहर पेड़ पर उसका शव फंदे से लटका मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों से घटना के संबंध में पूछताछ की। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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