Badaun News: बीएलओ और सुपरवाइजरों को दिया प्रशिक्षण
Badaun News: बीएलओ और सुपरवाइजरों को दिया प्रशिक्षणबीएलओ और सुपरवाइजरों को दिया प्रशिक्षणबीएलओ और सुपरवाइजरों को दिया प्रशिक्षणबीएलओ और सुपरवाइजरों को दिया प्रशिक्
Badaun News: बिल्सी। बिल्सी में मतदाता सूची के जेंडर रेशियो में सुधार लाने के उद्देश्य से तहसील सभागार में बीएलओ और सुपरवाइजरों की जेंडर गैप कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में एसडीएम राजेश कुमार सिंह, तहसीलदार प्रभा सिंह और नायब तहसीलदार बदन सिंह यादव ने निर्वाचन कर्मियों को प्रशिक्षण देते हुए पात्र महिला मतदाताओं के नाम शत-प्रतिशत मतदाता सूची में शामिल कराने के निर्देश दिए। एसडीएम राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जनपद में महिलाओं का मतदाता अनुपात राज्य के औसत से कम है। ऐसे में विधानसभा क्षेत्र 114-बिल्सी के प्रत्येक बूथ पर जेंडर गैप समाप्त करना प्राथमिकता है। उन्होंने बीएलओ को घर-घर संपर्क कर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के निर्देश दिए।
साथ ही सत्यापन कार्य पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से करने पर जोर दिया।तहसीलदार प्रभा सिंह ने प्रशिक्षण के दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया, प्रपत्रों के सही ढंग से भरने और ऑनलाइन आवेदन के सत्यापन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र महिला का नाम मतदाता सूची से छूटना नहीं चाहिए। अधिकारियों ने निर्वाचन संबंधी कार्यों में शत-प्रतिशत उपस्थिति और जिम्मेदारी के साथ अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए।
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