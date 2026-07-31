Badaun News: पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी गिरफ्तार
Badaun News: उसावां थाने में पुलिस अभिरक्षा में खड़ी महिला।पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी गिरफ्तार, जेल भेजीपति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी
Badaun News: उसावां, संवाददाता। थाना पुलिस ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में नामजद महिला को 23 दिन बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी घटना के बाद से फरार चल रही थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। थाना क्षेत्र के गांव नगरिया चिकन निवासी पंकज पुत्र हरप्रसाद ने आठ जुलाई को जहरीला पदार्थ खा लिया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में मृतक के बड़े भाई पवन कुमार ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पंकज की पत्नी नीलम के गांव के ही सुवांशु उर्फ छुटक्कू से प्रेम संबंध थे।
इसे लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। आरोप है कि मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर पंकज ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने नीलम और सुवांशु उर्फ छुटक्कू के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।घटना के बाद से नीलम फरार चल रही थी। गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह के निर्देशन में उपनिरीक्षक सुनील चौधरी, महिला आरक्षी वंशशिखा, वर्षा सैनी तथा पुलिसकर्मी शिवम और शुभम की टीम ने आरोपी महिला के घर पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नीलम को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में नामजद दूसरे आरोपी सुवांशु उर्फ छुटक्कू की तलाश जारी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।
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