Badaun News: घर में सियार ने तीन वर्षीय मासूम पर बोला हमला
Badaun News: बिल्सी के गांव घंघोसी में एक जंगली सियार ने तीन वर्षीय मासूम पर हमला कर दिया। बच्चे को गंभीर चोटें आईं और उसे तुरंत निजी चिकित्सक के पास भर्ती कराया गया। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने स्थिति पर निगरानी बढ़ा दी है।
Badaun News: बिल्सी। क्षेत्र के गांव घंघोसी में रविवार शाम एक जंगली सियार ने घर में घुसकर तीन वर्षीय मासूम पर हमला कर दिया। हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे तत्काल बिल्सी के एक निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की ओर से निगरानी बढ़ा दी गयी है। गांव निवासी दुली चंद्र पासी का तीन वर्षीय पुत्र सुशांत कुमार रविवार शाम अपने घर के अंदर चारपाई पर बैठा हुआ था। इसी दौरान जंगल की ओर से एक जंगली सियार अचानक घर में घुस आया और मासूम पर झपट पड़ा। इससे पहले कि परिजन कुछ समझ पाते, सियार ने बच्चे के हाथ और पैर में कई जगह काट लिया। हमले में सुशांत लहूलुहान हो गया और उसकी चीख-पुकार सुनकर परिजन एवं आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े। लोगों को अपनी ओर आता देख सियार मौके से भाग निकला。
घायल बच्चे का उपचार
घायल बच्चे को आनन-फानन में बिल्सी के एक निजी चिकित्सक के यहां ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार बच्चे की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गये।
सियारों के हमले का कारण
गांव की ओर भाग रहे सियारबरसात के मौसम में सियार गांव की ओर आ रहे हैं और इनके हमले भी बढ़ रहे हैं इसका मुख्य कारण इनके रहने के ठिकानों में बरसात का पानी भरना है। ये बारिश में बस्तियों की ओर रुख करते हैं।
भोजन की कमी के कारण स्थिति
शिकार और भोजन की कमीबारिश के कारण छोटे जीव-जंतु छिप जाते हैं या उनके बिल भी पानी से भर जाते हैं, जिससे सियारों को जंगल में आसानी से भोजन नहीं मिलता। पूर्व में भी जिले के अन्य स्थानों पर सियार के हमलों के मामले सामने आ चुके हैं।
सामान्य प्रश्न
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