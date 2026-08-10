Badaun News: विवाहिता की मौत, पीटकर हत्या का लगाया आरोप

Badaun News: बदायूं। विवाहिता की मौत के बाद मायके वालों ने पति पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि घटना से पहले विवाहिता के साथ मारपीट की गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला उझानी कोतवाली क्षेत्र के बरायमखेड़ा गांव का है। यहां रहने वाले विजय सिंह पुत्र लाखन सिंह की 30 वर्षीय पत्नी प्रवेश की मौत हुई है। प्रवेश का मायका सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के पडौआ गांव में है। प्रवेश के पिता स्व.शेर सिंह ने करीब 10 साल पहले उसकी शादी विजय सिंह के साथ की थी।

शादी के बाद प्रवेश ने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन जन्म के बाद उसकी मौत हो गई। पुत्र की मौत के बाद ससुराल में परिवार की वंशावली को लेकर चिंता बढ़ गई। मायके पक्ष का आरोप है कि इसके बाद प्रवेश पर पुत्र पैदा करने का दबाव बनाया जाने लगा। इसी बात को लेकर उसे आए दिन प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ मारपीट की जाती थी।परिजनों का आरोप है कि घटना वाले दिन भी प्रवेश के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई। इसके बाद पति विजय सिंह ने मायके वालों को फोन कर प्रवेश की तबीयत खराब होने की जानकारी दी और डॉक्टर को दिखाने की बात कही। सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग बेटी को देखने के लिए बरायमखेड़ा पहुंचे, लेकिन तब तक प्रवेश की मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद ससुराल पक्ष के लोग घर से चले गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।