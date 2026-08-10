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Badaun News: जलभराव और गंदगी पर ग्रामीणों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: अंबियापुर ब्लॉक के ग्राम बैरमई खुर्द में जलभराव और गंदगी का संकट लंबे समय से बना हुआ है। इससे ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बीडीओ ने समस्या की जांच का आश्वासन दिया है।

Badaun News: जलभराव और गंदगी पर ग्रामीणों का प्रदर्शन

Badaun News: अंबियापुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम बैरमई खुर्द में कई महीनों से सड़क पर जलभराव और गंदगी की समस्या बनी हुई है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाराज ग्रामीणों ने रविवार को प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर लंबे समय से पानी भरा होने के कारण कीचड़ और गंदगी फैल गई है। राहगीरों और स्कूली बच्चों को इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। जलभराव के कारण मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। बीडीओ अंबियापुर शैली गोविल ने बताया कि उक्त समस्या उनके संज्ञान में आई है, ग्राम सचिव को भेज कर जांच कर समस्या का समाधान कराया जाएगा।

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