Badaun News: पेयजल संकट से नाराज सिध्दपुर चित्रसेन के ग्रामीणों का प्रदर्शन
Badaun News: अंबियापुर क्षेत्र के गांव सिद्धपुर चित्रसेन में प्रदर्शन करते ग्रामीण।02 बीडीएन 58--अंबियापुर क्षेत्र के गांव सिद्धपुर चित्रसेन में प्रदर्शन करते ग्रा
Badaun News: बिल्सी। अंबियापुर क्षेत्र के गांव सिद्धपुर चित्रसेन में पेयजल योजना की केवल चोरी होने के बाद से एक माह से जलापूर्ति ठप पड़ी है। रविवार को पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों का सब्र टूट गया और उन्होंने एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई।
ग्रामीणों की मांग
ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राहुल देव शाक्य ने बताया कि पेयजल योजना के लिए गांव नलकूप बना हुआ है। जिसकी केवल चोरी हो जाने से मोटर का संचालन बंद है, जिसके कारण पूरे गांव में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार विकास खंड प्रशासन और जल निगम के अधिकारियों को लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
चेतावनी और समाधान की मांग
ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र नई केवल लगवाकर पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं कराई गई तो वे आंदोलन तेज करने को विवश होंगे। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल समस्या का समाधान कराने की मांग की है, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। इस मौके पर धनपाल सिंह, ओमप्रकाश, लेखराज सिंह, नेमपाल, विजय सिंह चौहान, उदयराज, मुनेंद्र, ओमपाल, वीरपाल, मोर सिंह, विद्याराम, वीरपाल, कल्लू, देवपाल आदि मौजूद रहे। इधर, बीडीओ अंबियापुर शैली गोविल ने बताया उक्त प्रकरण में जल निगम के अधिकारियों से पत्राचार समस्या का शीघ्र समाधान कराया जाएगा.
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