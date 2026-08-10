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Badaun News: वसीम बने बरेली मंडल प्रभारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: नगर के मोहल्ला संख्या आठ के निवासी वसीम उस्मानी को केंद्रीय लोक शिकायत निवारण परिषद का बरेली मंडल प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनकी समाजसेवा और जनसमस्याओं के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर की गई। क्षेत्रवासियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।

Badaun News: वसीम बने बरेली मंडल प्रभारी

Badaun News: नगर के मोहल्ला संख्या आठ एवं वार्ड संख्या 11 निवासी वसीम उस्मानी को केंद्रीय लोक शिकायत निवारण परिषद का बरेली मंडल प्रभारी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आलम मलिक ने उनकी समाजसेवा, ईमानदारी और जनसमस्याओं के निस्तारण के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए नियुक्ति की। क्षेत्रवासियों ने वसीम उस्मानी को इस जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी है।

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