Badaun News: बिल में 16 हजार अतिरिक्त जोड़ने का ऑडियो वायरल
Badaun News: आसफपुर, संवाददाता। बिल में 16 हजार अतिरिक्त जोड़ने का ऑडियो वायरल बिल में 16 हजार अतिरिक्त जोड़ने का ऑडियो वायरल बिल में 16 हजार अतिरिक्त जोड़ने का ऑड
Badaun News: आसफपुर, संवाददाता।ब्लॉक आसफपुर में ग्राम पंचायत कार्यों से जुड़ा कथित वायरल ऑडियो विभागीय स्तर पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में ग्राम पंचायत में बैटरी, इंवर्टर एवं सोलर सिस्टम लगवाने के कार्य और बिल तैयार करने को लेकर बातचीत में सचिव का जिक्र भी आया है।ऑडियो में एक सचिव और एक वेंडर के बीच बातचीत होने की बात कही जा रही है। इसमें बिल में करीब 16 हजार रुपये अतिरिक्त जोड़ने, कार्यों की जानकारी सीमित रखने और सीधे संपर्क में रहकर काम करने जैसी बातें होने का दावा किया जा रहा है। यह ऑडियो विभाग तक पहुंच गया है, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई तय मानी जा रही है।
अब लोगों की निगाहें विभागीय जांच पर टिकी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता है। इधर विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकरण में कोई लिखित शिकायत नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।