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Badaun News: एक्सपायर चिप्स का वीडियो फेसबुक पर डालना युवक को पड़ा भारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: बिसौली में एक्सपायर चिप्स का वीडियो फेसबुक पर डालने से नाराज चार व्यक्तियों ने एक युवक पर हमला किया। युवक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना बिसौली कोतवाली क्षेत्र की है।

Badaun News: एक्सपायर चिप्स का वीडियो फेसबुक पर डालना युवक को पड़ा भारी

Badaun News: बिसौली, संवाददाता। एक्सपायर चिप्स का वीडियो फेसबुक पर डालने से नाराज चार लोगों पर युवक के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। युवक ने किसी तरह मौके से भागकर जान बचाई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र का है। गांव दबतोरा निवासी राकेश पुत्र जयलाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह दो अगस्त की सुबह करीब नौ बजे गांव लक्ष्मीपुर से ललुआ नंगला भट्ट जाने वाले खड़ंजे पर अपने मौसेरे भाई महेश के खेत में मिर्च की पौध देखने गया था।

वह खेत पर बैठकर बातचीत कर रहा था, तभी गांव लक्ष्मीपुर निवासी पप्पू हुसैन पुत्र सुलेमान हुसैन, शान मोहम्मद पुत्र चांद मोहम्मद (नाई) व उनके साथ आए दो अन्य व्यक्ति वहां पहुंच गए।राकेश का आरोप है कि चारों ने आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी और कहा, हमारे एक्सपायर चिप्स का वीडियो फेसबुक पर डालेगा, तुझे आज सबक सिखाते हैं। इसके बाद सभी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। किसी तरह वह मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

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