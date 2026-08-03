Badaun News: स्मार्ट बनेगा संविलियन विद्यालय बंजरिया : मौर्या
Badaun News: संविलियन विद्यालय बंजरिया में विनेश सक्सेना फैमिली फाउंडेशन ने बच्चों को छाता वितरित करते विधायक।
Badaun News: बिसौली, संवाददाता। संविलियन विद्यालय बंजरिया में विनेश सक्सेना फैमिली फाउंडेशन ने बच्चों को छाता वितरित किये। विधायक आशुतोष मौर्य ने विद्यालय को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने की घोषणा कर इसे आधुनिक शिक्षा की दिशा में बड़ी सौगात बताया। विधायक ने कहा कि यह पहल प्रदेश में एक नजीर साबित होगी। विधायक ने कहा कि विधायक निधि से विद्यालय को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जायेगा। इसके तहत स्मार्ट क्लास, आधुनिक शिक्षण संसाधन और जरूरी आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जाएंगी। खंड शिक्षा अधिकारी आसफपुर राजेंद्र प्रसाद ने विभाग की विभिन्न शैक्षिक योजनाओं की जानकारी दी। विनेश सक्सेना फैमिली फाउंडेशन अध्यक्ष अनिल सक्सेना ने कहा कि संस्था लगातार शिक्षा, समाजसेवा और जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिये कार्य कर रही है।
प्रदेश अध्यक्ष शैक्षिक नवाचार एसोसिएशन एवं प्रधानाध्यापक मनोज कुमार सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता हरिआम पाराशरी, ब्लॉक आसफपुर प्रशासक ओम किशन, विपनेश मिश्रा, प्रभाकर शर्मा, घनश्याम माहेश्वरी, अवधेश कुमार, सरस्वती, तृप्ती सक्सेना, नेहा, सरोज, शालिनी, माला देवी, इंद्रा, ऊषा, गुड्डो मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।