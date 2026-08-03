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Badaun News: स्मार्ट बनेगा संविलियन विद्यालय बंजरिया : मौर्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: संविलियन विद्यालय बंजरिया में विनेश सक्सेना फैमिली फाउंडेशन ने बच्चों को छाता वितरित करते विधायक।

Badaun News: स्मार्ट बनेगा संविलियन विद्यालय बंजरिया : मौर्या

Badaun News: बिसौली, संवाददाता। संविलियन विद्यालय बंजरिया में विनेश सक्सेना फैमिली फाउंडेशन ने बच्चों को छाता वितरित किये। विधायक आशुतोष मौर्य ने विद्यालय को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने की घोषणा कर इसे आधुनिक शिक्षा की दिशा में बड़ी सौगात बताया। विधायक ने कहा कि यह पहल प्रदेश में एक नजीर साबित होगी। विधायक ने कहा कि विधायक निधि से विद्यालय को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जायेगा। इसके तहत स्मार्ट क्लास, आधुनिक शिक्षण संसाधन और जरूरी आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जाएंगी। खंड शिक्षा अधिकारी आसफपुर राजेंद्र प्रसाद ने विभाग की विभिन्न शैक्षिक योजनाओं की जानकारी दी। विनेश सक्सेना फैमिली फाउंडेशन अध्यक्ष अनिल सक्सेना ने कहा कि संस्था लगातार शिक्षा, समाजसेवा और जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिये कार्य कर रही है।

प्रदेश अध्यक्ष शैक्षिक नवाचार एसोसिएशन एवं प्रधानाध्यापक मनोज कुमार सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता हरिआम पाराशरी, ब्लॉक आसफपुर प्रशासक ओम किशन, विपनेश मिश्रा, प्रभाकर शर्मा, घनश्याम माहेश्वरी, अवधेश कुमार, सरस्वती, तृप्ती सक्सेना, नेहा, सरोज, शालिनी, माला देवी, इंद्रा, ऊषा, गुड्डो मौजूद थे।

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