Badaun News: विरोध : जलमग्न स्टेट हाईवे पर किसानों ने रोपा धान, प्रदर्शन
Badaun News: वजीरगंज/सैदपुर के ग्रामीणों ने जलभराव के खिलाफ अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क पर धान रोपकर अपनी नाराजगी जाहिर की। धान की रोपाई वजीरगंज-आंवला मार्ग पर की गई, जहां निर्माण कार्य में देरी के कारण जलभराव है। लगातार बारिश ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है।
Badaun News: वजीरगंज/सैदपुर,संवददाता। क्षेत्र में जलभराव के खिलाफ ग्रामीणों ने आक्रोश जाहिर किया। ग्रामीणों ने कहा कि यहां जलभराव की वजह से सभी परेशान हैं। जलभराव की वजह से आक्रोशित लोगों ने रोड पर धान रोपकर विरोध जताया। गांव सुरसेना में जर्जर सड़क और जलभराव से परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार को अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन का विवरण
ग्रामीणों ने वजीरगंज-आंवला मार्ग पर भरे पानी में धान की रोपाई कर सड़क निर्माण में हो रही देरी के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की हिन्दुस्तान समाचार पत्र पुष्टि नहीं करता।
सड़क निर्माण की स्थिति
वजीरगंज-आंवला मार्ग का शिलान्यास लगभग तीन माह पहले केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने किया था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। लगातार बारिश के कारण सड़क पर जगह-जगह जलभराव हो गया है, जिससे राहगीरों, स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मार्ग का महत्व
ग्रामीणों ने बताया कि यह मार्ग क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है। सावन माह में इसी रास्ते से हरिद्वार और कछला गंगा घाट से जल लेकर आने वाले कांवड़िया सुरसेना के शिव मंदिर और गौरीशंकर गुलड़िया मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। सड़क पर जलभराव होने से श्रद्धालुओं और आम लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है।
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