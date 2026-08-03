Badaun News: बनगवा के रास्ते पर चौराहा बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन
Badaun News: नगर के निर्माणाधीन बाईपास हाईवे पर चौराहा बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते ग्रामीण।
Badaun News: उझानी, संवाददाता। नगर के नवीन हाईवे पूर्वी बाईपास पर अडौली रोड पर बनगवा गांव को जोड़ने वाले मार्ग पर चौराहा बनाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीण शिशुपाल ने कहा कि उझानी के निर्माणाधीन पूर्वी बाईपास पर गांव के समीप चौराहा निर्माण न होने से पड़ोसी गांव से संपर्क कट जाएगा। ग्रामीण ने निर्माणाधीन हाईवे बाईपास पर अंडरपास बनाकर गांव के समीप चौराहा का निर्माण करना चाहिए जिससे अडोली वनगवा सहित आसपास के गांव का आपस में संपर्क बना रहे। अंडरपास और चौराहा नहीं बनने से पड़ोसी गांव की दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पर अमल नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर जन आंदोलन किया जाएगा।
प्रदर्शनकारियों में सूरजपाल, नेम सिंह, देवेंद्र पाल, हरिओम, राम अवतार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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