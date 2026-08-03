Badaun News: दो महीने से युवती लापता, छह नामजद
Badaun News: उझानी में कोतवाली पुलिस ने लापता युवती के मामले में छह लोगों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई शुरू की है। युवती का पिता बताता है कि उसकी बेटी अचानक गांव से गायब हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट 19 जून को दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत मिलने पर मामला दर्ज किया है।
Badaun News: उझानी। कोतवाली पुलिस ने दो माह से लापता चल रही युवती के मामले में छह लोगों के खिलाफ बहला-फुसलाकर अगवा कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। मामला उझानी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। लापता युवती के पिता ने बताया कि उनकी पुत्री गांव से अचानक लापता हो गई थी, जिसकी 19 जून को उझानी कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। तलाश के दौरान पता चला कि गांव के ही अजय पुत्र कुमार पाल, सुधीर पुत्र कुमार पाल, चंद्रावती पत्नी कुंवर पाल, कुंवर पाल पुत्र द्वारका प्रसाद तथा कासगंज के गुलाबी नगला निवासी बहनोई नीरज उनकी पुत्री के संपर्क में थे।
इसके पुख्ता साक्ष्य मिलने पर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।
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