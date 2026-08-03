Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: दो महीने से युवती लापता, छह नामजद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: उझानी में कोतवाली पुलिस ने लापता युवती के मामले में छह लोगों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई शुरू की है। युवती का पिता बताता है कि उसकी बेटी अचानक गांव से गायब हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट 19 जून को दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत मिलने पर मामला दर्ज किया है।

Badaun News: दो महीने से युवती लापता, छह नामजद

Badaun News: उझानी। कोतवाली पुलिस ने दो माह से लापता चल रही युवती के मामले में छह लोगों के खिलाफ बहला-फुसलाकर अगवा कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। मामला उझानी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। लापता युवती के पिता ने बताया कि उनकी पुत्री गांव से अचानक लापता हो गई थी, जिसकी 19 जून को उझानी कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। तलाश के दौरान पता चला कि गांव के ही अजय पुत्र कुमार पाल, सुधीर पुत्र कुमार पाल, चंद्रावती पत्नी कुंवर पाल, कुंवर पाल पुत्र द्वारका प्रसाद तथा कासगंज के गुलाबी नगला निवासी बहनोई नीरज उनकी पुत्री के संपर्क में थे।

इसके पुख्ता साक्ष्य मिलने पर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Badaun Latest News Badaun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।