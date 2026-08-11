Badaun News: दातागंज में निकाली तिरंगा यात्रा
Badaun News: दातागंज में रायपुर धीरपुर से गढ़ा और सिमरिया होते हुये मझारा मंदिर तक निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल विधायक राजीव कुमार सिंह के साथ मौजूद पदाधिकारी।
Badaun News: दातागंज। विधायक राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में रायपुर धीरपुर से गढ़ा और सिमरिया होते हुये मझारा मंदिर तक तिरंगा यात्रा निकाली गयी। विधायक ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी आत्मा, आन, बान और शान का प्रतीक है। यात्रा में जन-जन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना अत्यंत प्रेरणादायी अनुभव रहा। पूर्व दर्जा राज्यमंत्री हीरालाल कश्यप, जिला महामंत्री एमपी सिंह राजपूत, मंडल अध्यक्ष नरेश पाल, यात्रा संयोजक शिव कुमार सिंह, अमित कुमार सिंह मौजूद थे।
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