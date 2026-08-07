Badaun News: स्कूल में टूटकर गिरी पाखड़ की डाल, चार बच्चों सहित प्रधानाध्यापक व शिक्षक घायल
Badaun News: बदायूं के बिसौली स्थित संपूर्ण विद्यालय में एक पाखड़ के पेड़ की डाल गिरने से कई बच्चे, प्रधानाध्यापक और शिक्षामित्र घायल हो गए। घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए ले जाया गया। घायलों में सविता, काव्या, मीनाक्षी, योगेंद्र, किशन वीर और रूम सिंह शामिल हैं।
Badaun News: बदायूं, /बिसौली, हिटी। स्कूल में पाखड़ के पेड़ की डाल गिरने से यहां मौजूद बच्चे, प्रधानाध्यापक व शिक्षामित्र घायल हो गये। घायलों को समीपवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पक उपचार के लिए ले जाया गया।हादसा बिसौली इलाके के मुसिया नगला में स्थित संविलयन विद्यालय में हुआ। विद्यालय परिसर में खड़ा पापड़ का पेड़ पाखड़ पेड़ की डाल अचानक टूटकर गिर पड़ी। जिससे पेड़ के नीचे मौजूद स्कूली छात्राएं, प्रधानाध्यापक, और शिक्षा मित्र घायल हो गये। घायलों को ग्रामीणों ने समीप के अस्पताल पहुंचाया। जहां उनका उपचार जारी है। घायलों में सविता , काव्या, कक्षा चार, मीनाक्षी कक्षा तीन, योगेंद्र कक्षा पांच, किशन वीर और रूम सिंह घायल हो गये
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