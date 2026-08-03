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Badaun News: बाइक सवार भाई-बहन की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: बदायूं में आगरा से लौटते समय तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवार भाई-बहन को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। घटना उझानी नगर में हुई और पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर लिया।

Badaun News: बाइक सवार भाई-बहन की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत

Badaun News: बदायूं। आगरा से लौट रहे पिता को लेने पहुंचे भाई व चचेरी बहन को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी। हादसे में चेचर-तहेरे भाई-बहन की मौके ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहरा मर गया। बदहवास परिवार रोते-पीटते मौके पर पहुंचा।हादसा उझानी नगर में बड़ी बाईपास पर बीती रात हुआ। संजरपुर बालजीत गांव के रहने वाले जयराम लोनिया अपने आगरा में रहने वाले बड़े बेटे को देखकर देर रात बस से वापस उझानी लौट कहे थे। उन्हे घर लाने को जयराम का भतीजा मीनू 23 वर्ष पुत्र सत्यपाल और बेटी परी 16 वर्ष बाइक से बरी बाईपास जा रहे थे।

जैसे ही बाइक सवार चेचर तहेरे भाई बहन बड़ा बाईपास पर पहुंचे हैं, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली में उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे से मीनू और परी की मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान वहां बस से उतरे चाचा जयपाल भीड़ लगी देखी तो वहां पहुंचे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। जिन्हें गांव ले जाने को बुलाया था उनके शव क्षतविक्षत पड़े दिखे।सूचना पर पहुचे गांव के लोग व पुलिस ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम को भेजा और ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर लिया।

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