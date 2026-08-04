Badaun News: पिता को लेने गए बाइक सवार भाई-बहन की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत

Badaun News: उझानी,संवाददाता (बदायूं)। आगरा में सड़क हादसे में घायल बड़े बेटे को देखकर लौट रहे पिता को लेने जा रहे तहेरे भाई-बहन की बाइक ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं। उझानी कोतवाली क्षेत्र के बरी बाईपास पर रविवार रात यह दर्दनाक हादसा हुआ। इलाके के गांव संजरपुर बलजीत निवासी जयराम सिंह के बड़े पुत्र धनपाल रविवार सुबह आगरा में हुए एक सड़क हादसे में घायल हो गए थे। सूचना मिलने पर जयराम सिंह आगरा गए थे। देर रात वह रोडवेज बस से लौट रहे थे।

उन्हें लेने उनकी 16 वर्षीय पुत्री परी अपने तहेरे भाई 23 वर्षीय मीनू के साथ बाइक से बरी बाईपास पहुंच रही थी।बताया गया कि बाईपास पर सड़क पार करते समय उनकी बाइक सामने से आ रहे ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में परी और मीनू गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। एक ही परिवार के दो युवाओं की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई गई। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।