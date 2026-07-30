Badaun News: सड़क हादसे में घायल पिता पुत्र की उपचार के दौरान मौत
Badaun News: बदायूं के बिल्सी क्षेत्र के गांव दिधौनी में एक सड़क हादसे में पिता-पुत्र की चोटों के पांच दिन बाद मौत हो गई। 24 जुलाई को बाइक से दावत में जाते समय तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। इलाज के दौरान 29 जुलाई को दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Badaun News: बदायूं। बिल्सी क्षेत्र के गांव दिधौनी निवासी पिता-पुत्र की सड़क हादसे में घायल होने के पांच दिन बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। गुरुवार को दोनों के शव गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों के अनुसार, 24 जुलाई को चिरौंजी लाल अपने पुत्र मनोज के साथ बाइक से चंदौसी स्थित अपनी पुत्री एवं बहन ममता देवी के यहां दावत में शामिल होने जा रहे थे। सुबह करीब 11:30 बजे थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के गांव मुंडिया धोरेकी के पास एक अज्ञात तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
दोनों को पहले मुरादाबाद और बाद में दिल्ली रेफर किया गया, जहां 29 जुलाई को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर फैजगंज बेहटा पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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