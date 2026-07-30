Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद भी ठगे पांच लाख, शव बाहर निकाला तो बवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद भी ठगे पांच लाख, लाश बाहर निकली तो बवालसड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद भी ठगे पांच लाख, लाश बाहर निकली त

Badaun News: सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद भी ठगे पांच लाख, शव बाहर निकाला तो बवाल

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। शहर के एक अस्पताल में मानवीय संवेदनाओं को तार-तार करने का मामला सामने आया है। ऐसा नहीं कि इस अस्पताल में यह पहली वारदात हो यहां हर साल कोई न कोई मानवीय संवेदनाओें को झकझोरने वाली कहानी सामने आती रहती है। इस बार सड़क हादसे में घायल युवक के सिर में गंभीर चोट बताकर उसको भर्ती किया गया। युवक के सिर का ऑपरेशन कर उसको सही करने का दावा भी किया गया। इसके बाद उसकी लाश को अस्पताल से बाहर निकालते हुए कहा गया कि आप अपने मरीज को कहीं और दिखा लो। युवक के परिजनों ने देखा कि उसका सिर खुला है और पहले ही इसकी मौत हो चुकी है तो उन्होंने शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृतक के परिजनों पर पथराव भी किया गया। देर रात तीन थानों की पुलिस लेकर सीओ सिटी भी पहुंचे। इसके बाद स्थिति को काबू में किया गया।

घटना का विवरण

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव उपरैला निवासी राजवीर सिंह पुत्र शेरसिंह को 14 दिन पहले शिकंदराबाद में किसी वाहन ने टक्कर मार दी थी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने उनको शिकंद्राबाद के अस्पताल में भर्ती कराया जहां से उन्हें रेफर किया गया तो परिजन यहां ले आए। इसके बाद सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक के पास निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया।

परिजनों को ऑपरेशन के लिए मनाना

इस दौरान राजवीर के परिजनों को बताया गया कि उनके दिमाग में चोट है और दिमाग का ऑपरेशन करना होगा। बेचारे परिजनों ने ऑपरेशन के नाम पर हामी भर दी। इसके बाद राजवीर के दिमाग का ऑपरेशन करने और उनको सही होने का आश्वासन बार-बार परिजनों को दिया गया। परिजनों से तीन दिन के अंदर पांच लाख रुपये भी ले लिए गए। परिजन राजवीर से मिलने की बात कहते तो उनको वेंटिलेटर पर होने का हवाला देते हुए मिलने नहीं दिया जा रहा था।

राजवीर की मौत और प्रदर्शन

बुधवार की रात नौ बजे निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने राजवीर को स्ट्रेचर से बाहर भेजा और कहा कि अब उनके वस की बात नहीं है इसलिए बाहर ले जाओ। राजवीर के साले ने देखा तो उनके सिर पर टांके भी नहीं थे, दिमाग में कीड़े साफ तौर पर दिख रहे थे। राजवीर की नब्ज भी नहीं चल रही थी। यह देखकर परिजनों ने गेट पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

पुलिस का हस्तक्षेप

भीड़ बड़ी तो अस्पताल के कर्मचारी पहले लाठी-डंडे लेकर आए और बाद में पथराव शुरू कर दिया। देर रात तक हुए हंगामे के बाद सिविल लाइंस, कोतवाली और अलापुर पुलिस को लेकर सीओ सिटी मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने हालातों पर काबू पाया।

पहले की घटनाएं

चार दिन पहले भी पिटाई करने के बाद मरीज और तीमारदारों पर लिखाया था मुकदमा

इंदिरा चौक के पास मौजूद जिस अस्पताल में सड़क हादसे में घायल युवक को दिमागी ऑपरेशन के नाम पर पांच लाख रुपये वसूलने के बाद भी उसकी मौत के बाद हुए हंगामे का यह पहला मामला नहीं है। चार दिन पहले भी यहां पर पथरी का ऑपरेशन कराने गए युवक और उसके परिजनों के साथ मारपीट की गई थी। मारपीट के बाद यहाँ कई घंटों तक हंगामा हुआ था। पुलिस भी पहुंची थी और पीड़ितों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की थी। मगर, पुलिस ने यहाँ अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई न करके डॉक्टर की तहरीर पर पीड़ितों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को फिर से इस अस्पताल के डॉक्टरों की तानाशाही सामने आई है। यहाँ भी माना जा रहा है कि अस्पताल संचालक औॅर उसके पत्थरबाज स्टाफ को बचाने में पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है।

ऑपरेशन की सच्चाई

ऑपरेशन के नाम पर खोला सिर, सुनियोजित तरीके से अंधेरे में निकाली लाश

ऑपरेशन के नाम पर सड़क हादसे में घायल युवक का सिर को खोला गया। युवक के परिजनों को बताया गया कि दिमागी चोट की वजह से उसके सिर का ऑपरेशन बाहर से आने वाले डॉक्टरों ने किया है। बाहर से मोटी रकम लेकर आने वाले डॉक्टरों के नाम पर पांच लाख रुपये भी वसूल लिए गए। युवक के परिजनों ने जमीन और जेवर गिरवीं रखकर अस्पताल में इतनी मोटी रकम जमा की। इस बीच युवक की मौत के बाद भी पांच लाख रूपये ठगे गए। युवक का सिर खोलने के बाद उसको टांके नहीं लगाए गए। पूरा प्लान करने के बाद रात के अंधेरे में उसके शव को यह कहकर बाहर निकाल दिया गया कि अब उसको वह कहीं और जाकर दिखा लें। युवक के परिजनों ने देखा तो उसके अंदर सांस नाम की कोई चीज नहीं बची थी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस अस्पताल में युवक की मौत के बाद क्या हुआ?
युवक की मौत के बाद परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Badaun Latest News Hospital Badaun News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।