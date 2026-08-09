Badaun News: ट्रैक्टर-ट्रॉली में दौड़ा करंट, कांवड़िया की मौत, सात बच्चे झुलसे
Badaun News: कछला गंगा घाट से जल लेने जा रहे कांवड़ियों के ट्रैक्टर के लाउडस्पीकर से बिजली का तार टकरा गया। इससे एक शिवभक्त कांवड़िया रोहित कुमार की मौत हो गई और सात बच्चे झुलस गए। सभी झुलसे बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Badaun News: कछला गंगा घाट से जल लेने की तैयारी कर रहे कांवड़ियों के ट्रैक्टर के लाउडस्पीकर से बिजली का तार छू गया। करंट की चपेट में आने से एक शिवभक्त कांवड़िए की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार सात बच्चे झुलस गए। झुलसे बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सभी कांवड़िए कछला से जल लेकर शाहजहांपुर के पटना देवकली मंदिर में जलाभिषेक करने की तैयारी में थे।कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव गौरामई में कांवड़ियों की ट्रैक्टर-ट्रॉली में डीजे लगाकर कछला गंगा घाट पर जल लेने के लिए जाते समय हादसा हो गया।
गांव में ही ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लगे लाउडस्पीकर से बिजली का तार टच हो गया, जिससे ट्रॉली में करंट दौड़ गया। करंट की चपेट में आने से गांव निवासी रोहित कुमार 20 वर्ष पुत्र श्रवण कुमार, विपेंद्र 14 वर्ष पुत्र सूरजपाल, अंशु दिवाकर 12 वर्ष पुत्र रामनिवास दिवाकर, बृजेश 13 वर्ष, प्रशांत 14 वर्ष पुत्र धनपाल, तेजवीर 8 वर्ष पुत्र वीरेंद्र, सौरभ 6 वर्ष पुत्र मोरपाल और दमेश 8 वर्ष पुत्र जानकी करंट की चपेट में आकर झुलस गए। हादसे में रोहित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं झुलसे सात बच्चों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
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