Badaun News: जलाभिषेक करने जा रहे युवक की करंट लगने से मौत
Badaun News: जलाभिषेक करने जा रहे युवक की करंट लगने से मौत जलाभिषेक करने जा रहे युवक की करंट लगने से मौत जलाभिषेक करने जा रहे युवक की करंट लगने से मौत
Badaun News: उसहैत। शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए जा रहे युवक की रास्ते में करंट लगने से मौत हो गई। बिजली के तार हटाने के प्रयास के दौरान लाठी तार से छू गई और युवक करंट की चपेट में आ गया। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करने से इंकार कर दिया है। हादसा उसहैत थाना क्षेत्र के गांव अमहद नगर बछौरा में में हुआ। गांव के रहने वाले राजू पुत्र कुंवरपाल गांव के ही कुछ लोगों के साथ शाहजहांपुर जिले के पटना देवकली स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए जा रहा था।
गांव के लोगों ने बताया कि रास्ते में ट्रैक्टर निकालने के लिए राजू लाठी से बिजली के तार हटाने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान लाठी बिजली के तार से छू गई और करंट उसकी चपेट में आ गया। करंट लगने से राजू गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई।राजू की मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में चीखपुकार मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन परिवार वालों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने की बात कही। पुलिस ने परिवार वालों से बातचीत कर मामले की जानकारी जुटाई। गांव के लोगों ने बताया कि राजू अन्य लोगों के साथ पटना देवकली स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए निकला था। युवक की मौत से परिवार में मातम मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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